Autobuzele supraetajate revin pe litoral în sezonul estival

Turiştii aflaţi pe litoral au posibilitatea să se plimbe, în perioada sezonului estival, cu autobuzele etajate, acestea parcurgând trasee ce includ mai multe obiective turistice din Constanţa, Mamaia şi portul maritim, a informat joi municipalitatea potrivit Agerpres

"Turiştii aflaţi pe litoral au posibilitatea, începând de joi, să se plimbe cu autobuzele etajate pe parcursul întregului sezon estival, ei putând astfel să vadă 100 de obiective turistice importante din Mamaia, Constanţa şi din Portul Constanţa. (...) Linia estivală 'City TOUR' conectează oraşul cu portul şi staţiunea Mamaia şi va circula până în toamnă pe următorul traseu: Gara CFR - Piaţa Far - Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) - Cuibul Reginei (incinta Port) - Portul Turistic Tomis - bd. Elisabeta - str. Termele Romane - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Staţiunea Mamaia", reiese dintr-un comunicat de presă transmis de Primăria Constanţa.Conform sursei citate, linia va fi deservită de şase autobuze etajate cu plecări din Mamaia (Tabăra Turist) cu o frecvenţă de 25 de minute, între orele 9.00 - 18.00 în prima parte a verii şi până la ora 22.00 în plin sezon estival.Autobuzele City Tour includ în ruta lor 100 de obiective turistice importante din municipiul Constanţa şi din staţiunea Mamaia, printre care: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursă Maritimă, Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariul, Satul de Vacanţă, Cazinoul din Mamaia."Totodată, a fost lansată o hartă nouă a traseului liniei turistice ce cuprinde cele 100 de obiective turistice. Harta va fi pusă gratuit la dispoziţia călătorilor, odată cu îmbarcarea în autobuzele etajate. Toate aceste atracţii turistice sunt disponibile şi pe orice telefon prin aplicaţia 'CiTy TOUR Constanţa'. Ca noutate, începând de anul acesta, aplicaţia 'CiTy TOUR Constanţa' se poate instala şi pe telefoanele cu sistem de operare iOS", potrivit administraţiei locale.Anul trecut, peste 200.000 de călători au optat pentru o plimbare cu autobuzul etajat, în sezonul estival.Călătoria cu autobuzul etajat costă 3 lei, dar există şi opţiunea pentru toată ziua pe sistemul hop on/ hop off pentru care biletul costă 5 lei. În plin sezon estival, în perioada 1 iulie - 31 august, preţurile vor fi de 6 lei pentru o călătorie şi 10 lei pentru o zi întreagă. Tichetele de călătorie se vor procura de la şofer şi se validează în autobuz, a informat Primăria Constanţa