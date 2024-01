Autoritatea Bancară Europeană extinde îndrumările privind combaterea spălării banilor din criptomonede

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a declarat pe 16 ianuarie că orientările modificate urmăresc să ajute furnizorii de servicii de cripto-active (CASP) să-și identifice riscul de expunere la infracțiuni financiare din cauza „clienților, produselor, canalelor de livrare și locațiilor geografice” lor, conform cointelegraph.com.

Orientările subliniază, de asemenea, modul în care firmele cripto ar trebui să își ajusteze măsurile de combatere a criminalității financiare, care ar putea include „utilizarea instrumentelor de analiză blockchain”, a adăugat organul de supraveghere. Orientările se vor aplica începând cu 30 decembrie 2023.

EBA a susținut că ultimele modificări sunt „un pas important înainte în lupta UE împotriva criminalității financiare” și „armonizează abordarea” pentru firmele cripto din întreaga Uniune pentru a atenua spălarea banilor și finanțarea terorii.

We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs).



Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factors