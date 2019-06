Avertizări ANM - Cod galben de furtună valabil în localităţi din judeţele Arad şi Timiş şi ceaţă şi vizibilitate redusă în Suceava, Botoşani şi Iași

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, un Cod galben de furtună valabil în localităţi din judeţele Arad şi Timiş şi o atenţionare de ceaţă şi vizibilitate redusă în Suceava, Botoşani şi Iaşi, potrivit Agerpres.

Potrivit meteorologilor, până la ora 8:00, în mai multe localităţi din judeţele Arad şi Timiş, inclusiv municipiile de judeţ, se vor semnala averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, descărcări electrice şi intensificări de vânt.Tot până la ora 8:00, judeţele Suceava (zona joasă), Botoşani şi Iaşi, se află sub Cod galben de ceaţă, fenomen ce determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează