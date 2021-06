Axel Witsel, pregătit să intre pe teren în meciul cu Danemarca

Mijlocaşul Axel Witsel, care nu a mai jucat din luna ianuarie din cauza unei accidentări grave la tendonului lui Ahile, este ''în formă şi gata să joace'' joi împotriva Danemarcei la EURO 2020, a comunicat serviciul medical al naţionalei Belgiei, scrie AFP, potrivit Agerpres.

''Nu se teme. Este gata să joace chiar dacă riscul unei reaccidentări nu este exclus'', a declarat la o conferinţă de presă medicul kinetoterapeut, Lieven Maesschalk, care s-a ocupat de reabilitarea jucătorului.

Selecţionerul Belgiei, Roberto Martinez, spunea luni că se gândeşte să-i ofere lui Axel Witsel şansa de a juca împotriva naţionalei daneze, joi, la EURO 2020, după ce acesta s-a recuperat în urma accidentării din iarnă.Witsel nu a mai jucat niciun meci din ianuarie, după operaţia suferită la tendonul lui Ahile.Martinez a spus că Witsel este apt să joace în partida de la Copenhaga, în grupa B.Mijlocaşul, în vârstă de 32 de ani, cu 110 selecţii, este unul dintre componenţii de bază ai naţionalei Belgiei, dar şansele sale de a fi prezent la Campionatul European erau minime după accidentarea gravă din ianuarie în timp ce juca pentru Borussia Dortmund.''Planul iniţial era ca el să joace 20 de minute împotriva Finlandei... Acum însă cred că el va putea evolua în partida cu Danemarca'', a spus selecţionerul.Luna trecută, Axel Witsel îi mulţumea selecţionerului Roberto Martinez pentru că l-a inclus pe lista pentru EURO 2020."Eu resimt o imensă emoţie şi o mare mândrie pentru că am fost selecţionat la turneul final din această vară. Mai am încă de lucrat, dar fac totul pentru a fi pregătit", spunea atunci Witsel.La rândul său, selecţionerul Roberto Martinez afirma: "Nu există o aşteptare specială în jurul lui Axel Witsel. Este pur şi simplu o recompensă pentru tot ce a făcut pentru echipa naţională, pentru cariera sa şi pentru munca depusă în ultimele luni. Noi avem încredere în departamentul nostru medical (...) Suntem încrezători în faptul că el are un rol de jucat la EURO".Belgia face parte din Grupa B şi după ce a învins pe 12 iunie Rusia cu 3-0, va juca în ordine cu Danemarca (17 iunie) şi Finlanda (21 iunie).