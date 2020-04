Bandă de hoți specializată în furturi din școli și instituții

Publicatia italiana: latinatu.it, scrie ca: In această dimineață, politia a primit un apel telefonic de la o firma care a raportat furtul unor produse în timpul nopții. Odată ajunși la fața locului, polițiștii au efectuat o inspecție atentă, observând deteriorarea mașinilor de distribuție a gustărilor și dispariția unui computer și a altor materiale . Metodele sunt aceleași ca și pentru furturile similare care au avut loc în unele școli.

Modul de operare a condus Poliția de Stat pe urmele unor persoane cunoscute de poliție, pentru furturi simmilare. In acest sens agenții de Poliției au gasit in locuința unui român de 35 de ani, Alin Daniel Guiu (arestat si în 2017 sub acuzația de a fi furat împreună cu un compatriot), un computer, lăzi și microfoane ale unui sistem de sunet. În plus, în timpul aceleiași căutări, au fost găsite câteva PC-uri precum și alte materiale care au fost furate cu câteva zile mai devreme de la 0 școala. Având în vedere faptele dovedite, Politia a arestat barbatul de origine romana. Totodata, sunt desfășurate anchete pentru a descoperi membrii bandei de hoți care este specializata în furturi noaptea în școli și clădiri publice .