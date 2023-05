Bărbatul suspectat că a ucis cinci persoane a fost prins după zile întregi de vânătoare / El se ascundea într-un dulap (Video)

Bărbatul suspectat că şi-a ucis cinci vecini în Texas se află în custodie, după zile întregi de vânătoare, fiind găsit ascuns într-un dulap, transmite CNN.

BREAKING NEWS



This is footage from the arrest of Fransisco Oropesa. We've learned he was arrested by BORTAC agents, they are the special operations group of the Border Patrol. pic.twitter.com/jGOKoqBxhT