Barbra Streisand îşi va publica memoriile în această toamnă

Cântăreaţa, actriţa, regizoarea şi producătoarea Barbra Streisand îşi va publica prima ei carte de memorii la sfârşitul acestui an, a anunţat editorul ei, potrivit news.ro.

"My Name is Barbra" va acoperi viaţa şi cariera de şase decenii a vedetei în vârstă de 80 de ani. Deşi au existat mai multe cărţi despre viaţa ei, aceasta va fi prima dată când Streisand îşi scrie amintirile.

Streisand a cunoscut succes în calitate de cântăreaţă, actriţă, regizoare şi producătoare şi are două premii Oscar, cinci Emmy, 10 Grammy, 11 Globuri de Aur şi un premiu Tony.

A fost prima femeie care a regizat, a produs, scris şi a jucat într-un film major, "Yentl", şi prima femeie care a câştigat un premiu Globul de Aur pentru "cel mai bun regizor". Ea a fost, de asemenea, prima femeie compozitor care a primit un premiu Oscar pentru "cântec original" - "Evergreen" (temă din "A Star Is Born"). Streisand a creat Fundaţia Streisand în 1986 pentru a sprijini drepturile femeilor, dreptul de a vota şi protejarea mediului, printre alte cauze.

Ben Brusey, director la Century, imprint al Penguin Random House Marea Britanie, care publică "My Name is Barbra", a numit-o pe Streisand „artist şi simbol suprem". Cartea ei este „una dintre cele mai mari poveşti ale vieţii creative spusă vreodată”, a adăugat el. „Memoriile lui Streisand dezvăluie în pagini o voce care este la fel de sinceră, distractivă şi spectaculoasă precum cele mai mari performanţe ale ei".

"My Name is Barbra" va fi publicată pe 7 noiembrie 2023 în format cartonat, ebook şi audiobook.