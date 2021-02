Băsescu despre bugetele de la Educaţie şi Sănătate: '...2,2 miliarde mai puțin. Asta înseamnă ca acea prioritate declarată e o poveste'

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, vorbeşte la România Tv, despre bugetele alocate ministerului Educaţiei şi cel al Sănătăţii.

Acesta pune în antiteză cifrele actuale alocate celor două ministere în proiectul de buget actual cu cele de la nivelul anului 2010.

Potrivit acestor cifre sumele alocate la momentul actual ar fi mai mici, ceea ce ar contrazice afirmaţiile potrivit cărora ar exista o creştere a bugetului celor două ministere.

Citește și: BREAKING SURSE Proiectul rețelei electrice de la Spitalul Neamț NU A AVUT AVIZE iar inginerul pentru instalațiile de oxigen și aer comprimat e „AMNEZIC”

'Scandalurile sunt normale în momentul de faţă pentru că suntem în contradicții extraordinare. Vă dau exemplul cu pensiile. Trebuiau indexate cu 6,8 la sută. Va dau alt exemplu. Toată lumea urla privind sănătatea. Ori ce vedem. O reducere cu 11 la sută la Sănătate.

E o nesimțire fără limite să spui despre creșteri la Sănătate când bugetul anul trecut a fost de 19, 7 miliarde iar anul acesta e de 17 miliarde. Deci 2,2 miliarde mai puțin. Asta înseamnă ca acea prioritate declarata e o poveste.

Altă minciună Iohannis iese şi spune cat de prioritară e educația si România educată. Bugetul educației pentru la anul e 2,78 si ca sa va dați seama cat de mare e minciuna va spun ca in 2010 când am recunoscut poporului ce masuri luam, in acea plina criză bugetul educației, in 2010, a fost 3,3 la suta, iar in 2011, an de redresare, 4,1 la suta.

Sa vii astăzi, când spui ca sănătatea si educația sun prioritate, sa spui ca scazi bugetul la cifrele alea este jenant. Mi-e si mila de acel ministru al educației care spune ca e mulțumit cu bugetul alocat educației', spune Traian Băsescu.