BAT, nominalizat în raportul Dow Jones Sustainability Indices pentru al douăzecilea an consecutiv

Compania BAT a fost nominalizată în raportul de sustenabilitate Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pentru al douăzecilea an consecutiv, fiind încă o dată singura companie din industria tutunului inclusă în prestigiosul raport DJSI World Index. Raportul include primele 10% companii performante în domeniul sustenabilității din cele peste 10.000 de companii evaluate.

BAT este compania din industria tutunului care a obținut cel mai mare scor în 2021, lider în industrie în 11 din cele 24 de categorii evaluate și un scor maxim de 100% în 6 categorii.

Kingsley Wheaton, Director de Marketing în cadrul BAT, a spus: „Suntem onorați de faptul că am fost nominalizați în raportul DJSI an de an în ultimele două decenii și ne bucurăm că și anul acesta am obținut un scor bun în DJSI World Index. Construirea unui viitor mai bun (A Better Tomorrow) prin reducerea impactului afacerii asupra sănătății reprezintă un element central în obiectivele de sustenabilitate asumate de BAT. Acesta este motivul pentru care investim pentru a oferi consumatorilor noștri produse satisfăcătoare cu risc redus**, ca alternativă la fumat.

Pe măsură ce construim branduri ale viitorului și devenim o companie cu multiple categorii de bunuri de larg consum, obiectivele noastre sunt clare: 5 miliarde de lire sterline în venituri provenite din produsele noastre din noile categorii până în 2025 și 50 de milioane de consumatori ai produselor noastre care nu ard până în 2030.

Sustenabilitatea joacă un rol esențial în afacerea noastră și face parte din etosul nostru încă din 2001, când am implementat primele sisteme de protejare a mediului, de siguranță la nivel de grup, Parteneriatul BAT pentru biodiversitate și un program de dialog social facilitat în mod independent. În martie 2022 vom publica cel de-al douăzecilea raport dedicat proiectelor de mediu, societății și guvernanței (ESG).

Continuăm eforturile pentru reducerea resurselor utilizate, pentru conservarea mediului natural, pentru îmbunătățirea calității vieții cultivatorilor și a comunităților și pentru respectarea standardelor robuste de guvernanță corporativă”.

Creat de S&P Dow Jones Indices, DJSI reprezintă standardul cel mai înalt pentru evaluarea sustenabilității corporative. În 2021, peste 10.000 de companii au fost invitate să se supună unei evaluări a practicilor de sustenabilitate în raport cu criteriile ESG (mediu, societate, guvernanță). Doar primele 10% sunt recunoscute ca lideri în sustenabilitatea corporativă și sunt incluse în DJSI World Index.

BAT a fost prima companie din industria tutunului inclusă în DJSI și și-a menținut acest statut în fiecare an din ultimii douăzeci, statut care evidențiază poziția sa de lider global în domeniul sustenabilității. BAT este, de asemenea, recunoscută de ESG Rating al MCSI cu un rating BBB*** și de Sustainalytics cu un rating ESG de 26,8****.

Această realizare demonstrează încă o dată angajamentul continuu al BAT față de scopul său de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului afacerii sale asupra sănătății.

BAT s-a înscris recent în campania globală Race to Zero susținută de ONU și și-a asumat atingerea unor obiective fundamentate științific, care vizează zero emisii de dioxid de carbon la nivelul întregului lanț valoric până în 2050.

Manjit Jus, Global Head of ESG Research, S&P Global, a declarat: „Felicităm BAT pentru includerea în DJSI World și Europa. O distincție DJSI reprezintă o dovadă a faptului că ești lider în sustenabilitate în industria ta. Numărul record de companii care au participat în 2021 la S&P Global Corporate Sustainability Assessment atestă o mișcare în plină ascensiune îndreptată către transparență și deschidere în ceea ce privește ESG."

Note

*Data obținerii scorului: 12 noiembrie 2021

**Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat. Aceste produse nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

***Rating-ul MSCI ESG este conceput pentru a măsura reziliența unei companii la riscurile pe termen lung legate de mediu, cele sociale și de guvernanță (ESG) ale industriei.

****Un scor Sustainalytics de zero din 100 reprezintă cel mai scăzut risc ESG. Evaluarea de risc ESG a BAT plasează compania în primele 16 procente ale grupului de profil în care suntem evaluați.

BAT a devenit în 2020 cel mai mare contribuabil din România, cu circa 9,6 miliarde lei plătiți către bugetul de stat.

BAT este liderul pieței tutunului din România, cu o cotă de peste 50%

BAT are peste 3.000 de angajați și creează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție și aprovizionare

BAT a lansat în România în decembrie 2017 dispozitivul glo, cel mai inovator produs al companiei care încălzește, nu arde tutunul

Din 2019, BAT derulează o campanie de colectare a mucurilor de țigară în 4 mari orașe din România și, din 2021, o campanie de colectare și reciclare a dispozitivelor glo din versiuni anterioare

BAT este o companie globală de top cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv strategic este de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii sale asupra sănătății, oferind o gamă largă de produse cu risc redus destinate exclusiv consumatorilor adulți. Compania continuă să fie clară cu privire la faptul că fumatul prezintă riscuri grave pentru sănătate, iar singura modalitate de a evita aceste riscuri este să nu începi sau să renunți la fumat. BAT îi încurajează pe cei care altfel ar continua să fumeze să treacă complet la alternative fundamentate științific, cu risc redus*. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transformă într-o afacere cu mai multe categorii de produse, cu adevărat centrată pe consumator. Ambiția BAT este de a avea 50 de milioane de consumatori ai produselor sale din noile categorii până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2025. BAT și-a stabilit obiective ESG extinse, inclusiv atingerea neutralității emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 până în 2030, eliminarea plasticului non-necesar de unică folosință și toate ambalajele din plastic să fie reutilizabile, reciclabile sau compostabile până în 2025. BAT are peste 53.000 de angajați și operează în peste 180 de țări. Grupul BAT a generat venituri de 25,8 miliarde de lire sterline în 2020 și un profit din operațiuni de 9,9 miliarde de lire sterline. Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigări, o gamă tot mai largă de produse din tutun și nicotină de categorie nouă cu risc redus* și produse tradiționale din tutun necombustibil. Acestea includ țigări electronice, produse de încălzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, precum produse cu nicotină fără tutun, și produse tradiționale pentru uz oral, cum ar fi snus și snuff-ul umed. În 2020, am avut 13,5 milioane de consumatori ai produselor noastre din noile categorii, o creștere cu 3 milioane față de anul precedent.

*Bazat pe dovezi științifice și presupunând o trecere completă de la fumat. Aceste produse nu sunt lipsite de riscuri și creează dependență.