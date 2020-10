BCR a ajuns la un milion de clienţi unici care utilizează George

Banca Comercială Română a ajuns la un milion de clienţi unici care utilizează George în luna octombrie 2020, la doi ani de la lansarea aplicaţiei mobile, a anunţat marţi Marian Ignat, Director Executiv Distribuţie Retail, Banca Comercială Română, potrivit Agerpres.

"Ce ne bucură cel mai mult şi e cumva un moment care s-a întâmplat să fie aşa, e faptul că am crescut foarte mult zona de activare. Activarea digitală oricum era pe un trend pozitiv şi creştea cu cifre frumoase de la an la an, numai că anul acesta cumva dublat şi de pandemie a crescut cu peste 60% numărul de clienţi George şi să ajungem la celebrarea a doi ani să avem un milion de clienţi unici în George. Ceea ce e o realizare spun eu, cel puţin o realizare cu care noi ne mândrim, ca un milion de clienţi unici din piaţa locală să utilizeze George şi asta ne arată că suntem pe drumul cel bun şi ne arată că este un moment bun de sărbătoare", a afirmat Marian Ignat, în cadrul unui eveniment online.

Citește și: ‘Dle Arafat, cu ajutorul dvs și al bunului Dumnezeu, să avem cât mai multe victime’ – Florin Roman a comis-o rău de tot

Potrivit reprezentanţilor BCR, 30% din creditele de consum acordate de bancă se realizează acum prin George. În acest an au fost deschise 125.000 de conturi George iar 95% dintre conturile de economii sunt deschise direct prin George, o creştere de 70% faţă de anul trecut. Numărul de conturi în valută s-a triplat.

De asemenea, tranzacţiile în George s-au dublat faţă de anul trecut în primele 9 luni. 9 din 10 clienţi folosesc varianta de mobil a George. Acum doi ani, reprezentanţii băncii sperau să atingă 700.000 de clienţi pentru anul 2020.

Potrivit datelor prezentate în conferinţă, până acum au fost lansate peste 200 funcţionalităţi în George, din care 100 numai în acest an. În luna mai, a fost lansat un nou canal de comunicare cu clienţii băncii - push notifications. În prezent, peste 600.000 de clienţi au ales să primească informări din partea băncii prin acest nou canal. A fost lansat programul George Moneyback - program de loializare, iar peste 200.000 de utilizatori au activat ofertele în doar 2 luni de operare.