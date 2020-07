Becali spune despre craioveni că 'au o șmecherie a prazului' după înfrângerea de la Craiova

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că echipa lui a pierdut meciul cu CS Universitatea Craiova din cauza arbitrului Marcel Bîrsan. Becali susţine că formaţia olteană nu are faţă de campioană şi îi acuză pe oficialii acesteia că recurg la strategii pentru a determina echipa FCSB să joace corect meciul cu CFR Cluj, potrivit news.ro.

"Dacă îl mai lasă pe Bîrsan să arbitreze, înseamnă că mizeria fotbalului românesc rămâne necurăţată. Băi, ăsta trebuie dat afară! Două 11 metri clare la noi, două la ei, inventate. Când am dat noi gol, el se uita şi nu-i venea să creadă, nu voia să sufle, să fluiere. Apoi a zis: Nu am ce să fac, trebuie să fluier. Cum să-l pui pe Bîrsan să arbitreze. Aşa ceva rar întâlneşti. Se pare că aşa este (n.r. - că se fac jocurile să câştige Craiova campionatul). Noi am jucat aseară cu o echipă de Liga a II-a, care nu a atins mingea şi care nu a avut un şut pe poartă. Alea sunt goluri Bârsan, nu sunt goluri Craiova. Îi spunem

Întrebat cum comentează afirmaţiile oltenilor, potrivit cărora FCSB va pierde litigiul cu Dinamo privind dreptul de joc al portarului Vlad la meciul tur din semifinalele Cupei României şi, implicit, faptul că nu va juca finala, Becali a răspuns: "Ei cred că au o şmecherie de aia oltenească, a prazului. Aia oltenească a prazului lor nu ţine Pentru că noi ştim, s-a vorbit la federaţie, a vorbit Argăseală la federaţie şi da, domne, este încurcătură în regulamente şi o să facă schimbare în pauza asta competiţională, din vară. Hai să-i speriem să joace cu CFR. Noi jucăm cu CFR pentru că facem dreptatea. În al doilea rând, noi jucăm cu CFR pentru că noi avem nevoie de cupele europene, jucăm pentru noi. În al treilea rând, noi nu facem ca voi. Eu le spun să nu facă toate tâmpeniile alea că nu are rost. Sunt de adormit copiii. Sunt declaraţii de teapa lor. Îl pun ei pe Nistor să declare, îţi dai seama? Aia care cred că nu jucăm noi cupa, le spun atât: pofta-n cui! S-a discutat deja la federaţiei, se ştie despre ce e vorba, pofta-n cui!"

Patronul CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a intrat şi el prin telefon în direct şi a reacţionat la acuzele că formaţia lui a câştigat cu ajutorul arbitrului.

"Noi avem în fotbalul românesc o invazie a precupeţelor. Toată lumea discută despre Craiova, despre arbitraje la Craiova, pentru mine este ruşinos să spui că nu a fost penalti cât casa la Mihăilă, pentru mine este ruşinos să spui că îi dai un pumn în cap lui Koljici şi nu e penalti. Din punctul nostru de vedere, arbitrul a dat tot cea a fost clar, tot ceea ce s-a văzut. La Craiova este o linie în care nu comentăm arbitrul. (n.r. - despre acuzaţiile că jocurile sunt făcute pentru Craiova) Este o mare tâmpenie şi sunt aceleaşi precupeţe. Definiţia precupeţei este cel care cumpără de la producător şi vinde la tarabă. Este adevărat, sunt precupeţe cu tarabe frumoase, trase în faţă tarabele, dar rămân precupeţe. Să-şi vadă de jocurile lor, să-şi vadă de echipa lor, să-şi vadă de problemele lor, noi avem problemele noastre pe care le ştim şi pe care încercăm să le remediem. Eu vorbesc despre precupeţele din fotbal, care preiau mesaje şi le duc în mediul virtual pentru a pune presoiune pe x, y, z. Asta sunt, precupeţe", a spus el.

Rotaru a explicat de ce cred oltenii că Dinamo va câştiga litigiul cu FCSB în ceea ce proveşte dreptul de joc al portarului Vlad: "Anul trecut, la Viitorul, am avut aceeaşi speţă, şi noi, şi Viitorul, în semifinale cupei. Noi cu Mateiu, ei cu Iacob. Împreună am făcut o adresă către federaţie şi avem un punct de vedere scris de la federaţia de fotbal, prin care se spune: <În caz de neconcordanţă între ROAF şi Regulamentul Disciplinar, primează ROAF-ul>. În cazul acesta, Mateiu, pentru noi, şi Iacob, pentru ei, nu au jucat, au stat pe bară. Am primit acest punct de vedere scris de la federaţie şi noi, şi Viitorul, într-o adresă comună, după care, înainte de al doilea meci FCSB-Dinamo, returul, Vali Argăseală şi Dinamo ne-au cerut această hârtie. Noi credeam că este o speţă pentru meciul care urmează, că nu apăruse în spaţiul public problema cu Vlad Andrei. Le-am dat hârtia la toţi. Seara, când am aflat, ne-am dat seama că FCSB-ul va pierde la masa verde. Abia atunci am înţeles de ce ei au jucat cu toată echipa bună, în condiţiile în care peste trei zile aveau meci cu noi. Au jucat ca să bată cu 4-0. Şi cea mai bună dovadă că se simt vinovaţi este că l-au ţinut pe Moruţan în tribună. Ei vor juca oricum la capacitatea maximă cu CFR, nu avem nevoie de strategii. Pentru că, aşa cum spune el că nu avem faţă de campioană, aşa ei nu o să o bată niciodată pe Sepsi în finala Cupei României. Nu au faţă să o bată."

Dinamo a depus un memoriu la Comisia de Disciplină a FRF, prin care cere să câştige la masa verde meciul tur cu FCSB, pierdut pe teren cu 0-3, pentru că portarul Andrei Vlad nu ar fi avut drept de joc. FCSB a câştigat şi meciul retur, dar numai cu 1-0 şi, în cazul în care FRF le va da dreptate rivalilor, Dinamo va juca finala Cupei României, cu Sepsi.

Potrivit Regulamentului Disciplinar, cartonaşele galbene sunt anulate înaintea sferturilor de finală, iar potrivit Regulamentului de Organziare a Activităţii Fotbalistice din România, sunt anulate înaintea optimilor de finală. Vlad a primit cartonaş galben şi în optimi şi în sferturi, astfel că, dacă se ţine cont de RD, el avea drept de joc, dar dacă se ia în considerare ROAF, nu a avut.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1) echipa FCSB, în etapa a şaptea a play-off-ului Ligii I. Au marcat Cicâldău '24 (p) şi Nistor '55 (p) pentru gazde, respectiv Cristea '37 pentru oaspeţi. În urma acestui rezultat, oltenii s-au desprins în fruntea clasamentului, la patru puncte de CFR Cluj, care va evolua luni, în aceeaşi etapă, acasă, cu Gaz Metan Mediaş.