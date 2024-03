FOTO-VIDEO Oraşul rus Belgorod, sub asediu: centrele comerciale şi şcolile au fost închise

"Ţinând cont de situaţia actuală, am decis că centrele comerciale" din Belgorod vor fi închise duminică şi luni, a declarat Viaceslav Gladkov. De asemenea, şcolile vor rămâne închise luni şi marţi în oraş, precum şi în alte opt districte din regiune, a adăugat oficialul rus, relatează Agerpres.

Două persoane au fost ucise sâmbătă, potrivit autorităţilor ruse, în noi lovituri în oraşul Belgorod, Kievul fiind acuzat de intensificarea bombardamentelor în contextul organizării alegerilor prezidenţiale din Rusia în perioada 15-17 martie.

Unităţi de luptători ruşi anti-Kremlin afirmă că desfăşoară incursiuni armate şi bombardamente în timpul alegerilor prezidenţiale din Rusia, la care este de aşteptat ca preşedintele în exerciţiu Vladimir Putin să iasă învingător, în lipsa unor contracandidaţi redutabili.

Putin a jurat că Rusia va răspunde acestor atacuri, care s-au multiplicat.

La rândul său, Ucraina promite de luni de zile să aducă conflictul pe teritoriul Rusiei, ca răspuns la ofensiva şi bombardarea statului ucrainean de mai bine de doi ani.

Rusia a respins sâmbătă alte două incursiuni la frontieră ale armatei ucrainene, a anunţat Ministerul Apărării de la Moscova, în a doua zi a alegerilor prezidenţiale din Federaţia Rusă, care se desfăşoară între 15-17 martie, informează EFE.

Unităţile ucrainene de sabotori ar fi încercat să pătrundă în regiunea Belgorod, cea mai afectată de la începutul războiului, din regiunea ucraineană Sumi, potrivit unui comunicat postat de ministerul rus pe canalul său de Telegram.

Drept urmare, adaugă comunicatul, armata inamică ar fi pierdut până la 30 de oameni, trei tancuri şi două lansatoare de rachete Vampire şi Grad.

În plus, Rusia a lovit poziţiile ucrainene de la graniţa cu regiunile Belgorod şi Kursk cu avioanele sale de luptă şi artileria grea, se mai menţionează în comunicatul de presă al Ministerului Apărării rus.

