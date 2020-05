BERD a creat o platformă online de consultanţă pentru micile afaceri, în contextul pandemiei de COVID-19

BERD lansează o platformă online de resurse de învăţare şi consultanţă pentru a ajuta companiile micro, mici şi mijlocii în timpul pandemiei de coronavirus, iar programul are ca scop susţinerea a peste 10.000 de companii din 30 de ţări, informează instituţia financiară internaţională.

Platforma oferă consultanţă specializată pentru a gestiona fluxul de numerar, furnizorii şi personalul în situaţie de criză.

"BERD lansează un program gratuit de învăţare şi consultanţă pentru a susţine întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMMM) care se confruntă cu impactul economic al pandemiei de coronavirus. Aceste mici afaceri private sunt vitale pentru economiile în care investeşte BERD. Programul BERD < Know How to...in a Crisis >, găzduit pe platforma Băncii, The Know How Academy, reprezintă o resursă centralizată de învăţare prin care antreprenorii pot accesa asistenţă practică, inclusiv materiale educaţionale şi consultanţă privind managementul crizei din partea experţilor din industrie şi pot participa la forumuri de discuţii", se arată într-un comunicat al BERD remis joi AGERPRES.

Platforma va oferi informaţii locale specifice privind suportul financiar disponibil din partea guvernelor şi băncilor din 30 de economii în care investeşte BERD.

Lansat de BERD ca parte din sprijinul adiţional oferit companiilor în cadrul crizei actuale, programul se va concentra pe cinci piloni esenţiali ai afacerilor: Managementul crizei - Clienţi şi furnizori, Elementele esenţiale ale managementului financiar, finanţarea firmei, Personalul - resursa esenţială, Provocări legate de management şi leadership.

Primul modul, "Managementul crizei: Clienţi şi furnizori", disponibil începând de joi, va oferi sfaturi privind mobilizarea lanţului de aprovizionare şi atragerea veniturilor. Celelalte patru module vor fi disponibile în scurt timp.

Toate resursele vor fi disponibile în limbile arabă, engleză, rusă, ucraineană şi turcă, se precizează în comunicatul citat.

BERD va lucra cu bănci partenere şi grupuri de sprijin ale afacerilor din regiunile sale, pentru a implementa programul în 30 de ţări, cu scopul de a atrage peste 10.000 de reprezentanţi ai IMMM-urilor, de a le oferi resurse educaţionale, schimb de cunoştinţe şi consultanţă specializată în următoarele luni.

Iniţiativa este finanţată de Uniunea Europeană (inclusiv prin Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii), Kazakhstan şi EBRD's Small Business Impact Fund (Coreea, Elveţia, Italia, Japonia, Luxemburg, SUA, Suedia, Taipei China).

"BERD s-a angajat să sprijine micile afaceri în această perioadă fără precedent şi să le ajute să dezvolte rezistenţa necesară pentru a depăşi provocările şi a fundamenta o recuperare puternică. Indiferent de dimensiunea companiei, platforma BERD este proiectată să ofere o mână practică de ajutor", a declarat Mark Davis, director regional BERD pentru România şi Bulgaria.

BERD este o bancă multilaterală care susţine dezvoltarea sectorului privat şi iniţiativa antreprenorială în 38 de economii din trei continente. Banca este deţinută de 69 de ţări, precum şi de UE şi BEI. Investiţiile BERD au ca scop transformarea economiilor din regiunile sale în economii competitive, inclusive, bine guvernate, verzi şi integrate.