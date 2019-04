Bilanțul de succes de la primul transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria: Chirurgii au efectuat 6 operații în ultimul an

Pe 18 aprilie s-a implinit un an de cand la Spitalul Clinic "Sfanta Maria", s-a efectuat primul transplant pulmonar din Romania. Potrivit medicilor, beneficiarul, Mugurel Amariei este in prezent într-o stare de sănătate excepțională, face sport și a luat în greutate. De atunci, echipa medicala de la Spitalul Clinic Sfanta Maria a mai efectuat inca cinci operatii reusite de transplant pulmonar. Cei sase bolnavi care au fost supuși intervenției se simt bine, în funcție de data la care a avut loc transplantul aceștia aflandu-se în stadii diferite de recuperare.

Primarul General, Gabriela Firea: "Ma bucur foarte mult ca, impreuna, am putut demonstra ca putem realiza si in Romania astfel de interventii chirurgicale! Investitiile Primariei Capitalei in spitalele pe care le administreaza iata ca dau roade, se realizeaza premiere medicale nationale, iar medicii exceptionali care lucreaza in aceste unitati medicale au un cadru de lucru modern, cu aparatura de ultima generatie si conditii asemanatoare spitalelor din intreaga Europa. Doresc sa multumesc atat managerului acestui spital, dr. Narcis Copca, precum si echipei medicale conduse de şeful Centrului de transplant pulmonar din Hanovra, Igor Tudorache, datorita carora transplantul pulmonar in Romania a devenit o interventie chirurgicala 'obisnuita', dupa cum a afirmat acesta".

De asemenea, Spitalul Clinic ”Sfanta Maria”, administrat de Primăria Capitalei prin ASSMB, singurul centru din România acreditat pentru realizarea transplantului pulmonar, a primit anul trecut diploma de onoare în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilei Naționale a Transplantului din România pentru susținerea activității de transplant hepatic, dar, în primul rând, pentru inițierea programului de transplant pulmonar în România.