Biserica pe care toți medicii și pacienții o cer: Este nevoie de implicare majoră pentru lăcașul de la Institutul Oncologic București

„Aproape toți fiii mei duhovnicești proveniți dintre pacienți – și cei vindecați, și cei în decurs de vindecare – nu au fost credincioși practicanți înainte de a se confrunta cu boala”, spune Preotul Misionar Gheorghe Subțirică de la Institutul Oncologic București. „Acum, ei nu ar mai lăsa niciodată calea lui Dumnezeu și a Bisericii.”

„La Institutul Oncologic București vin oameni bolnavi de cancer din toată țara. Mulți dintre ei sunt credincioși practicanți și apelează la preot pentru asistență religioasă, iar alții devin credincioși pe cale, pentru că boala și încercarea pot deveni un pedagog către Dumnezeu, spre întoarcerea către El”, explică părintele pentru basilica.ro.

„Asistența spirituală este solicitată și de aparținători pentru pacienți. De foarte multe ori, aparținătorii vin să se roage la capela provizorie a institutului cerând să li se ofere și lor această asistență duhovnicească.”

„Preotul, în contextul acestui spital, trebuie să fie special prin bunătate și maleabilitate, prin vorba bună și întăritoare, plină de speranță și putere. Pentru acestea mă rog ca să le pot oferi”, adaugă preotul misionar.

„Și acestea sunt cu putință, pentru că preotul îl împărtășește pe Hristos Domnul, prin Care Tatăl cel Ceresc a întemeiat veacurile și prin Care a lucrat și lucrează și acum, și în veci, prin Duhul Sfânt, mântuirea, sfințirea și vindecarea oamenilor, El fiind izvorul vieții și dătătorul nemuririi.”

Dumnezeu este permanent de gardă

„Prin El se lucrează minunile vindecărilor celor bolnavi. Iar spitalul nostru nu este lipsit de astfel de minuni, chiar dacă este unul foarte greu. Dumnezeu poate acolo unde omul nu mai poate. Există permanent minuni mici și mari, văzute și nevăzute, sufletești ori trupești. Dumnezeu este permanent de gardă”, mai spune preotul de caritate.

Recent, o pacientă care nu era creștină practicantă înainte de boală, l-a uimit pe părinte cu versetele pe care le cunoștea din Sfânta Scriptură. Când a venit la spital, se simțea foarte rău. Dar a luat ulei de la Sf. Maslu, a citit rugăciuni și s-a simțit mult mai bine.

„Îmi povestea că experiența suferinței și darul primit de la Dumnezeu au adus-o la credință. Suferința este și ea un pedagog îngăduit de Dumnezeu pentru călăuzire, pentru îndreptare, pentru întoarcere”, spune Părintele Gheorghe Subțirică.

Misiune la secția pentru copii bolnavi de cancer

„La copii este foarte grea suferința – atât a lor, cât și a părinților”, adaugă preotul. La copii boala apare mai galopant și este mai agresivă.

Cu ceva timp în urmă, Părintele Gheorghe Subțirică și mai mulți credincioși au dus la secția de Oncologie pentru copii icoane cu Maica Domnului „Pantanassa”.

„Astăzi am fost la spovedania unui copil. Mama este foarte credincioasă. Îmi spune: «Părinte, mă uit în icoană la Maica Domnului, mă uit în ochii ei și zic: Maica Domnului, cum este? Ce să fac? Ce va fi?» Și simte că Maica Domnului o încredințează că va fi bine”, relatează preotul misionar.

„Am spovedit și o fetiță pentru care se roagă mulți. Are 14 ani și am fost martor la o minune întâmplată cu ea. Când a venit, respira foarte greu, avea mască de oxigen și era foarte tristă, necăjită, fiindcă medicii erau extrem de rezervați în privința evoluției bolii. Am spovedit-o și am împărtășit-o.”

„Ceva mai târziu, am găsit-o foarte bine și încrezătoare. Nu mai avea nevoie de mască de oxigen. Și astăzi am fost la ea. Se roagă, este luminoasă”, povestește părintele.

„La secția de Oncologie a copiilor, contează foarte mult și rugăciunea părinților. Acolo îi abordăm și pe copii, și pe părinți. Vorbim cu ei, îi încurajăm: o îmbrățișare, o vorbă de bine…”

„Este suferință mare, greu de explicat în cuvinte. Noi încercăm să-i întărim, să ne rugăm. Știți cum spune Sf. Ap. Pavel: «Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură». Căutăm să fim cu ei și să să-i ridicăm moral. Le dăm Sfintele Taine, îi îmbărbătăm și Dumnezeu face minuni”, adaugă preotul.

„Sunt pacienți care au rămas atașați de capela spitalului și, chiar dacă au terminat tratamentul, păstrează legătura spirituală și vin la sfintele slujbe oficiate în spital. Sunt pacienți vindecați, cărora le merge bine, foarte vechi unii dintre ei, de aproape 10 ani”, spune preotul de caritate.

„Altora li se pare chinuitor să se întoarcă aici, locul de suferință. Am o mamă a cărei fetiță s-a mutat la Domnul în urma bolii. Veneau des la spital și le-am fost alături. «Părinte, aș mai veni la slujbă la dumneavoastră, dar nici acum nu simt că pot să mă mai apropii de curtea spitalului», mi-a spus ea.”

O biserică în curtea Institutului Oncologic București

Fiindcă, în prezent, slujește într-un spațiu provizoriu și impropriu, pe holul instituției medicale, Părintele Gheorghe Subțirică și-a asumat construirea unei biserici, în curs de edificare în curtea spitalului.

Cinci ani s-a luptat pentru a obține aprobările necesare. „După cinci ani, mi-am dat seama că era prea mult voința mea personală în acest demers și poate prea puțin voia Domnului. Tot voiam să fac eu ceva pentru spital, pentru oameni”, spune părintele.

„Dar, la un moment dat, am zis: «Doamne, fie voia Ta! Dacă Tu vrei, e ultima oară când mă mai duc la Minister. Dă-mi un semn și, chiar dacă va fi greu, mă voi lupta și nu voi da înapoi!» Și să știți că atunci, în ziua aceea, doamna de la minister mi-a zis: «Bine, părinte, vă dăm acceptul – 100 metri pătrați maximum».”

„Și atunci am făcut o cruce mare și am zis: «Doamne, Tu ești!»” își amintește părintele. Tot atunci, a decis să pună sfântul lăcaș sub ocrotirea Maicii Domnului (hramul ales este Izvorul Tămăduirii) și a Sf. Ier. Nectarie, izbăvitorul de cancer. A fost doar începutul unor încercări și mai mari, deoarece este o luptă spirituală să construiești ceva dătător de viață veșnică.

„Să știți că acest proiect în sine este o minune. Biserica aceasta este o bună agățătoare de nădejde: te agăți de ceva și Dumnezeu te ajută prin Biserica Lui, în care se lucrează mântuirea și vindecarea”, mărturisește preotul.

„Fostul manager al spitalului, un domn extraordinar, îmi spunea, când m-am apucat de biserică: «Știți ce, părinte? Nu sunt așa de credincios. Dar să vă spun ceva: biserica asta este de bun simț pentru Institutul Oncologic.”

O minune discretă ca Înmulțirea pâinilor

Piatra de temelie a fost pusă în octombrie 2021, iar la cota zero s-a ajuns în noiembrie 2022. „La cota zero fiind, deja făcusem selecția de oferte, dar nu aveam niciun ban să plătim firma selectată. Însă eu le-am zis: «Hai, veniți, că ne ajută Dumnezeu și să începem!» Imediat ce am început lucrul, Dumnezeu mi-a ajutat și am reușit să strâng 100.000 lei în timp record.

„Părintele Arhidiacon Mihail Bucă ne-a sponsorizat de la cota zero și ne-a ajutat. A donat până acum cam 700.000 lei din ce a strâns pentru Irene Ecaterina, fiica lor tratată în secția pediatrică a acestui spital”, relatează părintele. „Împreună cu familia, se numără printre cei mai importanți ctitori ai bisericii.”

În prezent, construcția a ajuns la cota +7.50 metri (înălțime), urmând a se efectua placa de sub acoperiș, placa de la cornișă. După efectuarea ei, se va lucra la baza turlei, urmând a se înălța turla până la cota +17.20 m – cota plăcii superioare a turlei.

„Avem, în continuare, mare nevoie de sprijin consistent din partea celor care înțeleg importanța unui astfel de proiect spiritual în curtea Institutului Oncologic București”, spune Părintele Gheorghe Subțirică.

Pentru construcție, mai este nevoie de tablă, de cărămidă, de fier, de lemn și de bani: aproximativ 600.000 lei, conform unor estimări minimale

„Ca să vă spun sincer, cel mai mult ajutor vine de sus, de unde vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Vine Dumnezeu și ajută”, spune Părintele Gheorghe Subțirică.

„Știți cum este minunea Mântuitorului Hristos cu înmulțirea pâinilor? Oamenii n-au sesizat decât că s-au săturat la final. Apostolii mergeau și împărțeau, dar pâinea nu se împuțina în mâna lor. Cam așa ne ajută și pe noi Dumnezeu, din mers.”

Aceasta înseamnă că și oamenii ar putea să contribuie mai mult la edificarea unei lucrări mântuitoare.

Pe Părintele Gheorghe Subțirică îl găsiți la capela provizorie a Institutului Oncologic din București, Șos. Fundeni nr. 252, sector 2, București, telefon 0762319080.

Așa va arăta biserica în curs de edificare în prezent în curtea Institutului Oncologic din București. Sursa foto: Părintele Gheorghe Subțirică

Pentru că statutul de biserică misionară nu permite deschiderea unui cont pe numele bisericii, la fel ca la o parohie, Protoieria Sector 2 Capitală a creat un cont dedicat pentru acest proiect.

Cont: RO77RNCB0087007135780002

CIF: 5126493

Titular: Protoieria Sector II Capitală

Datele de mai sus pot fi înscrise și în Formularul 230 pentru a dona 3,5% din impozitul pe venit.

Firmele pot acorda ca sponsorizare sume în limita a 20% din impozitul pe profit.