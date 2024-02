Șoc pe piața mondială! Bitcoin ajunge la un nou record, atins doar în 2021 (infografic)

În numai câteva ore moneda a reușit să crească în valoare cu 3000 de dolari și a depășit astfel pragul psihologic de 60.000 de dolari.

Miercuri, către ora 13.25 GMT (15.25, ora României), bitcoin a crescut cu 6,67%, la 60.520 de dolari, aproape de vârful istoric de 68.991 de dolari pe care l-a atins în noiembrie 2021, arată AFP, potrivit News.ro.

#Bitcoin price exceeded $59 thousand for the first time since November 2021 pic.twitter.com/xttV1Ct5Fy