Bogdan Lobonţ, după retragerea din activitatea de fotbalist: 'Nici la debut nu am avut aşa aşa emoţii, am avut lacrimi în ochi'

Portarul Bogdan Lobonţ a declarat, marţi, după ce s-a retras din activitatea de jucător, că va avea "cartierul general" în Italia, fără să precizeze ce carieră va îmbrăţişa.

"Jucătorii au fost actorii principali în această seară, mie mi-au făcut un cadou, mi-au lăsat ultimele patru minute. A fost o seară plină de emoţie. Nici la debut nu am avut aşa aşa emoţii, dar trăiesc cu plăcere aceste emoţii, cu siguranţă nu o să mă mai întâlnesc cu astfel de momente. Este o etapă în parcursul meu, mă duc mai departe, începe alta, mult mai frumoasă. Este timpul lor, sunt băieţi de calitate, în primul rând uman, după aceea vin calităţile tehnice şi tactice, sunt jucători talentaţi şi cu siguranţă o să facă lucruri măreţe. Sunt pe drumul cel bun, au început să muncescă şi vor continua pe această stradă, pentru că este strada cea bună. Deocamdată, mă bucur de această seară minunată, de mâine încolo o să am timp să îmi aşez gândurile şi ofertele. O să aflaţi cu siguranţă despre viitorul meu. Cartierul general va fi în Italia. Am avut lacrimi în ochi în această seară", a declarat fostul portar al echipei AS Roma, la Pro X.

România a învins, marţi, la Ploieşti, cu scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Finlandei, într-o partidă amicală. Portarul Bogdan Lobonţ a intrat pe teren în minutul 87, în ultima sa apariţie pentru naţionala "tricoloră", în aplauzele întregii asistenţe de pe Stadionul Ilie Oană. El a primit banderola de căpitan odată ce a intrat pe teren.

Au marcat: Manea 37, Deac '61.