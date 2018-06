BOMBĂ în fotbal: CSU Craiova și-a schimbat denumirea și a luat o titulatură care seamnă cu cea a echipei lui Adrian Mititelu! Se cere intervenția DNA

Clubul Sportiv U Craiova SA şi-a schimbat denumirea în U Craiova 1948 Club Sportiv SA, informează Federaţia Română de Fotbal (FRF).

"În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. 4 şi art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de Urgenţă compus din Răzvan Burleanu - preşedinte FRF, Gino Iorgulescu - prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga - vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi:

Având în vedere solicitarea LPF înregistrată la FRF sub nr. 2775 din 20.06.2018, precum şi cererea formulată de CS U Craiova SA la data de 11.06.2018, cerere însoţită de toate documentele prevăzute de art. 2 din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (inclusiv Certificatul de Identitate Sportivă conţinând menţiunea privind schimbarea denumirii), având în vedere Referatul Departamentului Juridic al FRF şi luând în considerare acordul membrilor Comitetului Executiv al FRF:

Aprobă, în temeiul art. 2 din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice schimbarea denumirii clubului Club Sportiv U Craiova SA în U Craiova 1948 Club Sportiv SA", se arată pe site-ul FRF.

Adrian Mititelu, fostul patron al echipei care a jucat în Liga I, acum cu o echipă în Liga a III-a, spune că fosta CSU i-a furat și actuala titulatură a echipei sale, care se numește FC U Craiova 1948.

”Am luat act de un noul abuz săvârșit de Mafia ANRP-PSD-FRF! După ce ne-au furat istoria și implicit o mare parte a publicului ,după ce am fost izgoniți de pe stadionul unde am evoluat zeci de ani și unde am investit sume uriașe , BANDITII ne-au copiat și numele structurii care în prezent continua activitatea fotbalistica a FC Universitatea Craiova! Evident, suntem în fata unor infracțiuni de FURT DE IDENTITATE în forma continuata și urmează sa aducem la cunoștință organelor de urmărire penala aceste noi aspecte, cu SPERANTA ca într-o zi DNA o să-și fac datoria și aplica legea și în cazul lui Rotaru ,un personaj prea mult protejat de acesta instituție.”

