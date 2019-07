Boris Johnson a fost 'ţinut în întuneric' în privinţa unor informaţii secrete când a devenit ministru de externe

Boris Johnson a fost 'ţinut în întuneric' în privinţa unor informaţii secrete cu caracter sensibil atunci când a devenit ministru de externe în guvernul britanic, relatează vineri BBC şi cotidianul The Sun, preluate de agenţia Press Association.

BBC şi The Sun afirmă, citând surse, că actualului favorit la succesiunea Theresei May i s-a restrâns accesul la o categorie de informaţii în momentul în care a fost numit la conducerea Foreign Office în 2016.Se pare că Johnson a ştiut despre decizie şi a fost 'foarte nefericit' din această cauză, dar surse apropiate fostului ministru au negat aceste informaţii.Potrivit uneia din surse, nu a existat nicio dispută legată de interzicerea accesului la informaţii, iar Boris Johnson a văzut tot ceea ce ar fi trebuit în calitate de ministru de externe.'Nu comentăm în legătură cu subiecte legate de serviciile de informaţii', a reacţionat un purtător de cuvânt al Downing Street.BBC, citând 'surse multiple având cunoştinţe directe despre evenimente' şi neimplicate în campania pentru şefia Partidului Conservator sau în politică, a relatat că premierul May nu a dorit ca lui Boris Johnson să-i fie arătată o categorie de informaţii secrete cu caracter sensibil.The Sun scrie că s-a declanşat o situaţie tensionată atunci când Johnson a fost acuzat că a dezvăluit din greşeală informaţii clasificate.'Prim-ministrul nu credea că se putea avea încredere în Boris, pentru că este limbut. (Johnson) le provoca îngrijorare agenţilor. Nu i s-a spus totul din cauza aceasta', a declarat o sursă pentru The Sun. 'Fără ştirea sa, erau aranjate întâlniri preliminare înainte ca el să vină în Downing Street 10', a continua sursa.'Cei doi probabil că împart vina pentru această situaţie, şi a fost o ciocnire între trăsăturile lor cele mai negative - Boris este gură-spartă şi Theresa poate fi o paranoică obsedată de control', a comentat aceeaşi sursă.