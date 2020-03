Boris Johnson s-a infectat cu COVID-19 / Mesajul premierului Marii Britanii - VIDEO

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunţat vineri într-un mesaj video postat pe Twitter că a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. „În ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome uşoare şi am fost testat pozitiv la coronavirus", a declarat Johnson. „Mă aflu acum în autoizolare, dar voi continua să conduc răspunsul guvernului prin videoconferinţă, în contextul luptei împotriva acestui virus", a mai spus el.

Intr-un articol intitulat "Boris Johnson’s U.K. Virus Strategy Needs People to Catch the Disease" ("Strategia anti-virus a lui Boris Johnson prevede ca lumea sa ia boala”), publicat de Bloomberg, se arăta pe 14 martie faptul ca autoritatile britanice actioneaza complet diferit de restul lumii in combaterea pandemiei COVID-19. Teoria inițială a autorităților britanice a fost să se încerce încetarea răspândirii epidemiei, nu stoparea acesteia, cu scopul obținerii unei imunizări în grup a populației.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri