Boris Johnson: vom lovi foarte puternic Rusia/ Video

Regatul Unit urmează să anunţe marţi ”o primă serie” de sancţiuni economice care vor ”lovi Rusia foarte puternic”, după ce a recunoscut independenţa regiunilor separatiste proruse din estul Ucrainei, iar altele vor urma ”în cazul unei invazii”, a anunţat Boris Johnson, relatează AFP.

În urma unei reuniuni de criză la Guvern, premierul britanic a anunţat că urmează să fie prezentate în Parlament, marţi, sancţiuni care vizează nu doar anumite entităţi, ci şi şi ”intereslee ruse cel mai puternic posibil”.

”Ele vor lovi Rusia foarte puternic şi vom face şi mai mult în cazul unei invazii”, a anunţat Johnson, informează News.ro.

”Ţin să subliniez că este vorba doar despre o primă serie de sancţiuni economice britanice vizând Rusia, pentru că mi-e teamă că trebuie să ne aşteptăm la alte atitudini iraţionale din partea Rusiei”, a declarat el.

Boris Johnson estimează că preşedintele rus Vladimir Putin este ”hotărât să comită o invazie la scară mare a Ucrainei”, după ce a recunoscut luni independenţa celor două regiuni separatiste proruse Doneţk şi Lugansk.

