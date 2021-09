Bosch anunţă că va genera vânzări de peste un miliard de euro în sectorul electromobilităţii, în acest an

Grupul Bosch va genera anul acesta vânzări de peste 1 miliard de euro în sectorul electromobilităţii, afacere care continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat, astfel că până în 2025, se preconizează că cifra vânzărilor va creşte de cinci ori, potrivit news.ro.

În materie de electromobilitate, opţiunile Bosch includ e-Bike, utilaje pentru construcţii, cipuri din carbură de siliciu, module e-axle preintegrate.

"În domeniul electromobilităţii, Bosch înregistrează o creştere de două ori mai rapidă decât a pieţei şi anul acesta va genera vânzări de peste 1 miliard de euro. Această afacere continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat: până în 2025, se preconizează că cifra vânzărilor va creşte de cinci ori", anunţă grupul.

Bosch anunţa că va continua să urmărească o abordare neutră din punct de vedere tehnologic, oferind soluţii ecologice la nivel global pentru toate tipurile de mobilitate, în conformitate cu cerinţele politicii naţionale. Bosch investeşte în sistemele de propulsie electrice cu baterii şi în cele pe bază de celule de combustie şi s-a implicat în proiecte ale clienţilor din China, S.U.A. şi Europa. Primele camioane cu tehnologie Bosch circulă deja pe şoselele din China.

„Electromobilitatea va deveni o afacere de bază pentru noi, iar mobilitatea fără CO2 o zonă de creştere. Transformăm provocările în oportunităţi: aşa facem lucrurile la Bosch”, a declarat Volkmar Denner, preşedintele consiliului de administraţie Bosch, la IAA Mobility 2021 de la München.

Aceste domenii de dezvoltare includ, de asemenea, conducerea automatizată. Asistenţa la condus este baza pentru toate nivelurile de conducere automatizată. Cu o rată de 40 de procente, liderul de piaţă Bosch înregistrează o creştere mai rapidă decât a pieţei şi în acest domeniu

Mediul de piaţă este marcat de criza Covid, lipsa cipurilor şi transformarea şi mai rapidă a sferei mobilităţii: veniturile din vânzări ale sectorului său de activitate Soluţii de mobilitate vor creşte anul acesta cu 10 procente, arată grupul.

În electromobilitate, Bosch a realizat investiţii în valoare de 5 miliarde de euro până în prezent. Doar anul acesta, la investiţiile iniţiale vor fi adăugate încă 700 de milioane de euro.

„Ne pregătim pentru creşterea cererii de autovehicule electrice în lumea întreagă. La nivel mondial, ne aşteptăm ca 60 de procente din numărul total al autovehiculelor nou înmatriculate în 2035 să fie electrice”, a declarat Stefan Hartung, membru al consiliului de administraţie şi preşedinte al sectorului de activitate Soluţii de mobilitate.

În cazul conducerii electrice, reîncărcarea joacă un rol decisiv. La München, Bosch prezintă în premieră un nou cablu flexibil de încărcare pentru autovehiculele electrice. Acesta dispune de tehnologie de control şi siguranţă integrată şi adaptoare pentru prize de Tip 2 şi de uz casnic. Poate asigura reîncărcarea chiar şi de la o priză de 230 V, fără a fi necesară caseta de control uzuală integrată în cablu, ceea ce înseamnă că are o greutate mai mică de trei kilograme, cu aproximativ 40 de procente mai mică decât a cablurilor de încărcare convenţionale cu casetă de control. Şi pentru a scuti şoferii de corvoada de a căuta staţii de încărcare în timpul călătoriilor, serviciul de reîncărcare pe bază de internet Bosch le oferă acces la peste 200.000 de locuri de încărcare în Europa şi inclusiv plata fără probleme.

"Unităţi de control de domeniu, senzori, inteligenţă artificială: portofoliul Bosch include toate elementele conducerii automatizate, iar compania are aproximativ 5.000 de ingineri care lucrează la toate nivelurile sale. Nu în ultimul rând, printre aceste elemente se numără funcţiile de asistenţă îmbunătăţite, care permit şoferilor să îşi ia mâinile de pe volan. Iar funcţiile de conducere fără şofer sunt, de asemenea, disponibile datorită tehnologiei Bosch. Cu proiecte pilot în domeniile parcării automate cu valet, Bosch a stabilit standarde în Germania şi S.U.A.”, a spus Denner.

Bosch şi lucrează deja cu Mercedes-Benz şi alţi parteneri la implementarea acestei funcţii în parcarea P6 din aeroportul din Stuttgart. Noul Mercedes-Benz S-Class este primul vehicul de producţie din lume care prezintă tehnologia necesară pentru acest lucru. Pentru ca vehiculele fără şofer să poată naviga prin comanda smartphone-ului către un loc de parcare rezervat, Bosch echipează parcarea cu tehnologie precum camerele video cu instalare fixă. Se preconizează că alte 1.000 de parcări vor urma acest exemplu, până în 2025. În opinia Bosch, conducerea automatizată este mai presus de orice aspect care ar putea face traficul rutier mai sigur, având în vedere întregul confort suplimentar asociat unor astfel de evoluţii.

„Chiar şi în mobilitatea viitorului dominată de software, expertiza noastră profundă în sisteme va fi un avantaj: Bosch este la fel de în elementul său în universul electronicii de bord, precum şi în cel al internetului lucrurilor, cu care vor fi conectate autovehiculele”, a declarat Denner.

Autovehiculele se transformă din ce în ce mai mult în noduri de internet. În viitor, software-ul va fi la fel de important precum performanţa sau eficienţa sistemului de propulsie, spun reprezentanţii companiei.

Grupul Bosch este prezent în România de 27 de ani şi are aproximativ 8.160 de angajaţi în cinci entităţi. În 2020, Bosch a înregistrat vânzări de 448 milioane de euro pe piaţa din România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează şi o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată de asemenea în Blaj, precum şi un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. În Bucureşti, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala ţării.

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii. Acesta are aproximativ 395.000 de angajaţi în întreaga lume (status la 31 decembrie 2020). Compania a generat vânzări de 71,5 miliarde de euro în 2020. Operaţiunile sale sunt structurate în patru sectoare de activitate: Soluţii de mobilitate, Tehnologie industrială, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. Lider în IoT, Bosch oferă soluţii inovatoare pentru case inteligente, Industrie 4.0 şi mobilitate conectată.