Programul de Guvenare al celor 3 partide, care formeaza majoritatea a fost facut public, acesta are aproape 300 de pagini. Cateva pagini sunt dedicate si diasporei. Pe langa masurile pe care le-am mai intalnit si in anii trecuti, gasim o propunere interesanta care ar putea reseta jocul politic din tara, definitiv. La Capitolul "Reprezentare reală și vot facil" aliniatul iii gasim: "Modificarea legislației electorale pentru ca românii ce dețin acte de identitate românești să poată vota sau candida de oriunde pentru circumscripția de acasă la alegerile locale sau parlamentare. Cu alte cuvinte romanii de pretutindeni ar putea avea dreptul sa candideze dar mai ales sa voteze acasa, adica in tara atat la alegerile locale cat si parlamentare. Stim cu totii ca dreapta a castigat mai toate alegerile atunci cand diaspora a avut drept de vot, fie ca vorbim de alegerile prezidentiale sau alegerile europarlamentare. Daca propunerea mentionata in Programul de Guvenare, va trece, atunci ne putem astepta la cateva milioane de voturi in plus venind in tara atat la alegerile locale cat si la cele parlamentare, de la romanii din diaspora, cel mai probabil peste 80% dintre acestea ar merge catre candidatii dreptei. Gasiti intreg documentul, aici