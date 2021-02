BREAKING - Profesorii ar putea fi vaccinați de la 1 Martie în sălile de sport din școli. Explicațiile lui Valeriu Gheorghiță

Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghiță, a declarat vineri la Antena 3 că se ia în calcul un sistem special de vaccinare împotriva COVID-10 pentru profesori care ar putea implementat începând cu 1 Martie. Astfel, profesorii ar putea fi vaccinați, de exemplu, în sala de sport din școlile în care predau.

„Am discutat de mai multe ori cu dl ministru Sorin Cîmpeanu, în ianuarie, ne doream sa cream o prioritizare suplimentara la vaccinare pentru personalul din învățământ, dar pentru ca am primit mai putin cu 93.000 de doze, scenariul nu a mai putut fi realizat. Noi luam in calcul in acest moment si asta pot sa va spun in premiera, analizăm posibilitatea vaccinarii personalului din invatamant cu prioritate prin echipe mobile, ne dorim sa se vaccineze profesorii care iau contact direct cu elevii, personalul din crese si gradinite prin echipe mobile. Analizam locatia care ar putea fi potrivit pemtru acest demers, poate chiar la nivelul unitatilor de invatamant, poate in sala de sport, sau in cadrul inspectoratelor scolare. Ar fi fezabil de la 1 martie sa putem pune in aplicare scenariul”, a declarat Valeriu Gheorghiță.