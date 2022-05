Breaking | Ucrainenii ar fi reușit să lovească din nou în Marea Neagră: Cea mai importantă navă cu rachete arde în apropiere de Insula Șerpilor

Conform unor informații neconfirmate oficial, o navă de război rusească este în flăcări în Marea Neagră, în apropierea Insulei Șerpilor, anunță Sky News.

Conform unor informații publicate pe Twitter de mai multe surse, se pare că este vorba de fregata Amiral Makarov, din clasa Amiral Grigorovici, a Flotei marinei ruse din Marea Neagră. Operațiunea de salvare este în curs de desfășurare, mai multe avioane și nave de salvare aflându-se în zonă, supravegheate de drone specializate americane.

Fregata ar fi fost lovită de rachete anti-navă ucrainene în largul portului Odesa.

După scufundarea dramatică a crucișătorului de rachete Moskva de către o baterie de rachete ucraineană la 14 aprilie, Flota rusă din Marea Neagră nu mai are decât trei nave de luptă de suprafață importante. Cel mai bună și cea mai importantă dintre ele ar putea fi noua fregată de rachete Amiral Makarov.

Iar acest lucru face ca Amiral Makarov, cu o lungime de 409 picioare, să fie probabil cea mai valoroasă țintă pentru echipajele de rachete și operatorii de drone ucraineni.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek