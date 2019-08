BREAKING - Un nou atac armat în SUA: mai mulți morți și răniți

Mai multe persoane ar fi murit și ar fi fost rănite în urma unui atac armat desășurat în Dayton, Ohio, au informat duminică autoritățile americane, adăugând că investighează incidentul, relatează site-ul postului BBC.

Poliția a fost anunțată că un astfel de incident este în desfășurare în jurul orei locale 01.00, în fața unui bar din districtul Oregon, Ohio.

Victimele au fost transportate de urgență la spitale, a informat presa, fără a publica un număr exact al acestora.

Incidentul a avut loc la doar câteva ore de atacul armat din El Paso, Texas, în urma căruia alte 20 de persoane au murit.

Autoritățile cer ajutorul martorilor.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi