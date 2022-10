Britanicii susțin că armata rusă s-a baricadat pe toată linia frontului

Armata rusă a trecut la o poziție defensivă pe termen lung în majoritatea zonelor de pe linia frontului din Ucraina. Cu toate acestea, chiar dacă Moscova reușește să construiască aceste linii defensive, „designul său operațional va rămâne vulnerabil", se arată în evaluarea de vineri a ministerului britanic al Apărării.

Pentru a recăpăta inițiativa, Rusia va trebui să regenereze trupe antrenate, care să poată rezista avansurilor ucrainene și să desfășoare propriile operațiuni ofensive pe scară largă, consideră serviciile militare secrete britanice.

În prezent, forțele rusești din Ucraina, cu efective extrem de reduse și slab antrenate, sunt capabile doar de operațiuni defensive.

Rusia și-a mărit probabil numărul trupelor la vest de râul Nipru cu soldați mobilizați, dar cu „un nivel extrem de scăzut de dotare", potrivit sursei citate.

În septembrie 2022, ofițerii ruși au descris companiile din sectorul Herson, acestea fiind formate din șase până la opt oameni fiecare, în timp ce ar trebui să se desfășoare cu aproximativ 100 de persoane.

