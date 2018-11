Bușoi: Cerem suspendarea activității companiilor municipale și demisia Gabrielei Firea

Preşedintele PNL Bucureşti Cristian Buşoi i-a cerut, vineri, primarului general Gabriela Firea, suspendarea de urgență a activității companiilor municipale în urma deciziei instanței. Liberalul solicită demisia primarului general și a consilierilor care au votat pentru înființarea companiilor, scrie Mediafax.

„PNL București salută decizia instanței de a anula hitărârea de Consiliu prin care se înființează cele 22 de companii municipale. PNL București cere de urgență doamnei primar general și administrației plus celor care sunt astăzi responsabili în aceste companii suspendarea de urgență a activității companiilor, urmând ca aceste companii, conform legii, să fie desființate”, a afrmat Cristian Bușoi, într-o conferință de presă.

Liderul liberal cere demisia primarului general și a consilierilor care au votat înființarea companiilor.

„Sigur că se pune problema cine este responsabil pentru prejudiciul creat prin înființarea acestor companii. Sunt aproape 2,7 miliarde de lei, cam 600 milioane de euro, care în toată această petioadă au fost alocați către aceste companii, fie sub formă de împrumuturi, fie sub formă de măriri de capital. Cred că și doamna primar general și consilierii care au votat înființarea acestor companii trebuie să dea niște explicații publice și oricum așteptăm demisia acestora fiind responsabili de această situație”, a conchis Bușoi.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a companiilor municipale ale Primăriei Capitalei, în urma unui proces iniţiat de USR Bucureşti în 2017, decizia fiind definitivă, a anunțat, joi, preşedintele USR Bucureşti, Roxana Wring.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că cele 22 de Companii Municipale sunt legale, în ciuda deciziei Curții de Apel București, care spune că aceste societăți ar fi trebuit înființate cu votul a două treimi din Consiliul General al Municipiului, și nu cu majoritate simplă.

„Este surprinzător faptul că un partid nou, USR, nu face altceva dect să blocheze. Noi am câștigat 20 de procese cu ei până acum (...) Cred că practica judiciară trebuie să fie unificată la un moment dat, pentru că noi am câștigat chiar de peste 20 de ori chiar în privința înființării Companiilor Municipale. Problema este, din punct de vedere juridic, că aceste societăți sunt legale, funcționează și vor funcționa în continuare, ele nu pot să fie desființate, ele au fost practic înființate pe legislația în vigoare. Dacă ar fi existat cea mai mică problemă se putea face contestație în 15 zile de la data înființării, dar a trecut deja un an și jumătate”, a declarat, vineri, Gabriela Firea.

Primarul general spune că aceste societăți sunt legale, chiar dacă în decizia Curții de Apel se arată că ele ar fi trebuit înființate cu o majoritate de două treimi.

„Dar mergând totuși la fondul probelemei, noi am câștigat pe fond cu explicații foarte clare. Încă o dată vreau să fac o subliniere. Curtea de Apel nu a spus nicăieri ceea ce afirmă USR pe Facebook, și anume că societățile municipale sun ilegale. Curtea de Apel face referire doar la faptul că deciziile administrative de înființare, și anume hotărârile Consiliului General ar fi trebuit să fie adoptate cu două treimi din majoritatea consilierilor și nu cu jumătate plus unu (...) Așteptăm cu interese motivarea”, a declarat, vineri, Gabriela Firea.