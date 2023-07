Bugetari de lux: Ion Sterian a primit în concediu echivalentul a 59 de salarii minime

Șeful Transgaz, Ion Sterian, a fost anul trecut printre cei mai bine plătiți bugetari din statul român: 1.937.831 de lei, conform Adevărul.

În primul rând, Ion Sterian a încasat o indemnizație fixă netă de 392.368 de lei, conform declarației de avere. La aceasta s-a adăugat remunerația variabilă netă a lui Sterian a fost de 1.432.643 de lei. Nu în ultimul rând, valoarea zilelor de concediu s-a ridicat la 112.820 de lei. Practic, doar concediul lui Sterian s-a ridicat la valoarea a 59 de salarii minime.

Din declarația de avere de pe site-ul Transgaz, aflăm că are două apartamente pe numele său, dar și câte 50% dintr-o casă de locuit (București) și una de vacanță (Bușteni). De asemenea, deține și trei terenuri agricole. În conturi are circa 2,2 milioane lei, 100.000 de euro și aproximativ 120.000 de dolari. Sterian nu are datorii și nici vreun autoturism.

Nu e deloc neglijabil nici venitul directorului financiar al Transgaz. Cele trei componente ale veniturilor de la această instituție au fost indemnizația fixă (316.138 de lei), remunerația variabilă (231.538 de lei) și zilele de concediu (90.116 de lei). În total, aproximativ 637.000 de lei în 2012.

Recent, „Adevărul” a arătat că media salariilor lunare ale celor din conducerea Curții de Conturi sare de 25.000 de lei, ajungând până la circa 28.000 de lei, lefuri mult peste ale șefului statului, care a încasat lunar circa 15.000 de lei în 2022.

Și în cazul judecătorilor CCR întâlnim sume mari de bani. De exemplu, Marian Enache e dublu pensionar special, în calitate de magistrat CCR și de parlamentar. Pensia de la CCR încasată în 2022 a fost de 438.965 lei, adică o medie lunară de 36.500 de lei.