Bulgaria continuă să lupte pentru noua fabrică a Volkswagen, şi va face tot ce este posibil pentru a câştiga investiţia, a afirmat premierul Boyko Borissov într-un interviu acordat publicaţiei financiare germane Handelsblatt, transmite Novinite, potrivit Agerpres.

"În ceea ce priveşte riscul investiţiei, Bulgaria este mai bine poziţionată decât orice ţară din regiune". Investiţia Volkswagen în Bulgaria va fi benefică pentru întreaga Europă de Est, a declarat Borissov.Acesta a scos în evidenţă avantajele Bulgariei: sistemul fiscal competitiv, legislaţia prietenoasă cu mediul de afaceri, legăturile bune de transport şi costul scăzut al forţei de muncă.Decizia finală privind investiţia Volkswagen este aşteptată la începutul lunii septembrie.Volkswagen încă nu a luat o decizie privind construirea unei noi fabrici multibrand în Turcia, a afirmat luna trecută un purtător de cuvânt al grupului german Leslie Bothge.

"În ultimele luni, am examinat diverse locaţii din Europa şi am făcut o listă scurtă. Nivelul preliminar al negocierilor este acum însoţit de discuţii concrete, dar o decizie finală va fi luată pe baza rezultatelor discuţiilor. Nu putem da publicităţii detaliile privind locaţiile specifice", a spus Leslie Bothge.



Declaraţia vine după ce publicaţia Automobilwoche a anunţat, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, că Volkswagen intenţionează să construiască o nouă fabrică multibrand în Turcia. Consiliul de supervizare al Volkswagen a decis ca noua unitate să fie construită în apropierea oraşului Izmir, unde vor fi produse şi modele Skoda - subsidiara Volkswagen - susţinea Automobilwoche.



Şi presa internaţională a speculat că Turcia este favorită, deoarece Qatar - care deţine o participaţie de 17% la grupul german - are o influenţă decisivă în privinţa deciziei şi sprijină autorităţile de la Ankara pentru a obţine investiţia.



În mai, săptămânalul ceh Skodovacky anunţa că o nouă facilitate de producţie pentru modelele Skoda şi Volkswagen va fi construită în Turcia sau Bulgaria.



Turcia are o infrastructură solidă, dar Bulgaria este o altă opţiune, deoarece este mult mai stabilă din punct de vede politic şi este un stat membru al UE, a explicat şeful sindicatului Skoda, Jaroslav Pov?ík, pentru publicaţia cehă.



Pe 18 noiembrie anul trecut, şeful grupului Volkswagen AG, Herbert Diess, declara că producătorul auto caută un loc pentru o nouă fabrică multibrand în Europa de Est, a cărei producţie ar urma să înceapă după 2022. Conform informaţiilor din presă, cele mai mari şanse pentru a câştiga investiţia le au Bulgaria, Serbia, Turcia şi România.



La noua unitate din Europa de Est, care ar urma să aibă 5.000 de angajaţi, vor fi produse SUV-urile Skoda Karoq şi Seat Ateca, acestea fiind în prezent fabricate la Kvasiny (Cehia).



Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi şi Bugatti, dar şi camioanele MAN şi Scania.