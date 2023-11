Burleanu își asumă calificarea la Euro 2024: 'Această victorie nu este întâmplătoare. Am avut încredere în selecţioner'

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, duminică, la aeroportul Henri Coandă, că meciul cu Israel, care a adus calificarea tricolorilor la Euro 2024, a fost trăit la cea mai înaltă intensitate şi a subliniat că a plâns pentru a doua oară în viaţa sa, prima oară fiind când s-a născut fetiţa sa.

"Meciul a fost trăit la cea mai înaltă intensitate. Am plâns de bucurie, este a doua oară, prima oară a fost când s-a născut fetiţa mea Măriuca, acum trei ani şi jumătate. Această victorie nu este întâmplătoare. Am avut încredere în selecţioner, iar cel mai greu a fost după Liga Naţiunilor de anul trecut, dar încrederea noastră a fost mare. Este o călătorie frumoasă şi mi-aş dori să fie o sursă de inspiraţie pentru tinerii români, pentru copii, să se apuce de fotbal, să-şi asume funcţii. Vrem să putem avea un impact în societatea noastră. Am şi uitat să ne bucurăm. Nu trebuie să ne mai gândim la ce a mai fost şi nici la ce va mai fi. Măcar să ne bucurăm", a declarat Burleanu la Aeroportul Henri Coandă, potrivit news.ro.

Întrebat despre selecţioner, el a răspuns: "Avem aceeaţi coeziiune şi vrem să menţinem asta".

Echipa naţională, calificată la un turneu final după opt ani, a revenit la Bucureşti, duminică după amiază, şi tricoloriii au plecat la cantonamentul de la Mogoşoaia.