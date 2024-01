Buzău: Medicii de familie susţin că au salarii mici, cheltuieli mari şi fac consultaţii pro bono

Medicii de familie atrag atenţia că veniturile pe care le câştigă în cadrul activităţilor desfăşurate în cabinetele medicale sunt scăzute, raportat la cheltuielile lunare, fiind puşi în situaţia, nu de puţine ori, de a consulta pacienţi pro bono.

Un medic generalist arată că lunar în jur de 40.000 de lei sunt cheltuiţi pentru plata angajaţilor din cadrul cabinetului medical, la care se adaugă alte câteva zeci de mii de lei pentru plata facturilor, utilităţilor şi celorlalte materiale sanitare sau tipizate.

"Venitul cabinetului depinde de numărul pacienţilor şi se serviciile furnizate, dar, în orice caz, venitul nu este al medicului. Nu ia medicul aceşti bani, îi bagă în buzunar şi pleacă în Tenerife. Doctorul de familie are angajaţi, eu am două asistente de exemplu, plătite corespunzător pentru munca pe care o depun, avem contabil, femeie de serviciu, registrator, avem cheltuielile cu cabinetul care nu sunt puţine - factura de curent, factura la apă, telefonie şi internet, platforma informatică pe care lucrăm, salubrizare, semnătură digitală. Plătim tipizate, noi cumpărăm absolut tot, reţete verzi, reţete simple, adeverinţe, bilete de trimitere, formulare pentru concediile medicale, detergenţi, dezinfectanţii de suprafeţe şi de mâini, măşti, teste. Mai sunt şi ratele. Nu am făcut un calcul exact, cheltuim cu angajaţii, respectiv impozite, CASS, cam 35.000-40.000 de lei pe lună plus celelalte cheltuieli ce se ridică la o sumă considerabilă", a declarat, pentru AGERPRES, medicul de familie Gina Câmpeanu.

În aceste condiţii, precizează medicul de familie, la sfârşitul lunii salariul pe care îl câştigă nu depăşeşte 8.000 de lei brut, în situaţia în care sunt cazuri când este nevoit să consulte pacienţi gratuit, pentru că numărul lor îl depăşeşte pe cel alocat cabinetului.

"În orice caz, rămân şi eu pe lună cu 8.000 de lei impozabili, restul sunt cheltuieli. Este bătaie de joc... Avem pacienţi cronici, vârstnici de peste 65 de ani, am în jur de 700, am populaţie tânără în jur de 1.100 de persoane şi copii între 1-4 ani în jur de 300. În fiecare sezon sunt viroze respiratorii la copii, cronicii care vin cu acutizarea bolilor. Lucrez şi sâmbătă şi duminică dacă sunt solicitată. Noi vedem în jur de 40 de pacienţi în fiecare zi, nici nu pot mai mult pentru că nu pot să-i introduc în sistem. Mie îmi decontează, pentru că am program prelungit, 28 de consultaţii zilnic, cu tot cu domiciliile pe care le am. Dacă depăşesc această cifră, o fac pe răspunderea mea, adică gratuit, nu pot să-i cer bani omului care vine din vârful dealului sau copiiilor cu diverse probleme. Mulţi sunt consultaţi pro bono", a mai precizat Gina Câmpeanu.

Medici de familie din întreaga ţară protestează nemulţumiţi de scăderea valorii punctului per serviciu, modificare propusă într-un proiect pus în transparenţă decizională de CNAS.