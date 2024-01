Video - Ca în filmele de groază! Pricu, cel mai temut interlop din Alba, explică cum să supraviețuiești în pușcărie: Te înjura un bulangiu!

Raul Rus, zic Pricu, cel mai temut interlop din Alba, face mărturisiri de coșmar. Cunoscut după ce a fost condamnat în dosarul Prostituate pentru VIP-uri din Alba, Pricu a fugit din România timp de mai mulți ani, însă în 2017 s-a predat de unul singur, revenind în țară.

Dosarul lui a fost instrumentat de Traian Berbeceanu și el o legendă a Poliției Române

Pricu face mărturisiri despre cum a supraviețuit psihic unor ani de detenție la maximă siguranță fără să intre în depresii așa cum li se întâmplă astăzi tinerilor din mizilicuri.

"Eu cred că fiecare om se mulează, se adaptează în locul în care e. Omul are capacitatea de a se adapta. În 2004 am stat la maximă siguranță doi ani de zile. Erau trei paturi, era o cameră de cinci metri lungime, trei metri lățime, patru metri înălțime în care stăteau șase oameni. Apoi am plecat pe Jilava, tot pe maximă siguranță, erau nouă paturi pe Jilava, eram 14 inși în cameră. Paturile de deasupra acolo stăteau bagajele. Apa nu puteai să o bei, trebuia să mergi la magazin să cumperi, erau ploșnițe, luam cu tifon, apa asta o fierbeai ca să te speli cu ea. Fiind vară, lumea dormea pe jos. Dacă voiai să ieși din cameră, că mergeai la cabinet, vizită, cumpărături orice ieșire din cameră erai legat și luat cu mascații. Aia era maximă siguranță. Am stat acolo fără niciun raport, arestat preventiv. Foarte greu, dacă dau timpul înapoi. Lumea era altfel, eu m-am eliberat în 2008 și am fost închis iar în 2017 pentru mine a fost mai greu să interacționez cu hoții. Lașitate, perversiune ieftină. Orice se întâmpla, raport. Te înjura un bulangiu și nu aveai ce să îi faci. Eu am mers înspre mai bine opt ani de zile am avut permisie, am muncit, am fost acasă. Mi-a fost greu să îmi pun în cap ce era din trecut. Mă interesa doar să fie familia bine, să discut cu prietenii, cu prietena, foarte mult mă întărește să știu că prietenii mei sunt bine. Am dat loialitate și dau loialitate și am primit loialitate față de ei", a spus Pricu în cadrul unui podcast.