Călin Popescu Tăriceanu anunță dezbateri de URGENȚĂ în Parlament: cum va fi organizat anul școlar

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a transmis o scrisoare către președinții celor două Camere pentru a reuni comisiile de specialitate din Parlament pentru a decide cum se va configura anul școlar 2020-2021.

”Așa cum anunțam săptămâna trecută, am depus solicitarea adresată președinților celor două camere ale Parlamentului de a convoca comisiile pentru învățământ, știință, tineret și sport în sesiune extraordinară pentru a dezbate modul în care va fi organizat noul an școlar/universitar 2020 – 2021.

Demersul meu vine în contextul în care am văzut propunerile emanate de Guvernul Orban, care aproape sunt de neconceput pentru nişte oameni care au o responsabilitate enormă. Acest Guvern nu are nicio idee realistă cu privire la felul în care trebuie organizată revenirea pe băncile școlii. Consider că este necesară o dezbatere amplă în comisiile de specialitate, în care să ascultăm cu atenție propunerile care vin de la asociațiile de părinți, elevi, corpul profesoral, autorități locale și medici.

De asemenea, consider că este necesară o discuție serioasă cu autoritățile locale ca să vedem dacă se pot găsi spații suplimentare pentru școli. În același timp, trebuie să ascultăm specialiștii epidemiologi care să ne spună ce măsuri pot fi luate pentru a micșora riscul de îmbolnăvire.

Sunt doar câteva dintre direcțiile de discuție pe care consider că trebuie să le abordăm în cadrul unei ședințe comune a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport.”, scrie Călin Popescu Tăriceanu.