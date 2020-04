Călin Popescu-Tăriceanu: 'Pe masura ce haosul din spitale creste, se inmultesc povestile sfasietoare ale celor care isi cauta rudele'

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu a criticat pe pagina de Facebook dezorganizarea din spitale, care a culminat în multe situații cu pierderea pacienților. Este clar că personalul medical este prea ocupat să acorde îngrijiri pacienților, dar există soluții, a scris liderul ALDE. Tăriceanu le sugerează managerilor de spitale că ar putea apela la firmele de logistică, multe dintre ele cu activitatea închisă din cauza restricțiilor impuse de pandemie, firme care ar fi bucuroase să dea o mână de ajutor în gestionarea problemelor de ordin organizatoric.

"Pe masura ce haosul din spitale creste, se inmultesc povestile sfasietoare ale celor care isi cauta rudele si ale celor care incearca sa afle informatii despre starea celor dragi. Am vazut cazul dramatic al unor aradeni a caror mama cu coronavirus a fost mutata in mai multe spitale, pentru ca in final sa o gaseasca la morga. Am citit si despre alti romani care si-au gasit rudele direct la pompe funebre. Ieri am vazut ca o persoana a fost data decedata in vreme ce ea era in viata. Dramatic!

Eu nu cred ca situatia grea prin care trecem poate fi scuza pentru pierderea oricarei urme de umanitate. Este clar ca atat doctorii, cat si personalul medical au timp foarte putin sa dea explicatii familiilor celor din spitale si asta sporeste nervozitatea in ambele parti. Este de asemenea clar ca supraincarcarea spitalelor produce confuzii si duce la situatii in care oamenii sunt pierduti prin spitale.

Putem gasi solutii si la aceste probleme, pentru ca, cel mai probabil, situatia nu va fi mai usoara in urmatoarele 2-3 saptamani. Nu mai puteti gestiona logistic problemele? Apelati la miile de firme de logistica din Romania care si-au redus activitatea in aceste zile. O sa gasiti oameni calificati si inimosi care sa va tina organizarea pe linie de plutire astfel incat sa nu mai pierdeti bolnavii.

Aduceti cateva persoane de relatii publice in fiecare spital. In plus oricand puteti gasi psihologi gata sa vina sa vorbesca cu rudele celor aflati pe spatul de spital. Antrenati-i rapid ca sa poata vorbi cu cei care se intereseaza de cei internati. Instalati linii telefonice suplimentare si aduceti oameni care sa raspunda la ele. Romanii trebuie sa stie ce se intampla cu parintii si rudele lor. Poate chiar, atunci cand nu se va mai putea evita momentul, sa-i vada pentru ultima data, macar printr-o aplicatie online. Haideti sa dam dovada ca am ramas oameni si nu ne-am transformat in roboti! E ok sa ne pastram empatia! E ok sa plangem!

Guvernanti, romanii din spitale si cei care ii asteapta acasa merita respect si merita sa fie informati. Sunt solutii, trebuie doar sa le puneti in aplicare", a scris Călin Popescu-Tăriceanu pe pagina de Facebook.