Campanie pentru repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale lui James Joyce din Elveţia

Un grup de locuitori ai Dublinului face campanie pentru repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale celebrului scriitor James Joyce, al cărui mormânt din Zurich, Elveţia, este departe de capitala irlandeză, celebrată în lucrările sale, informează AFP.

Luni, un comitet consultativ din Dublin, care se ocupă de cartierul Rathgar, unde romancierul şi poetul s-a născut în 1882, a adoptat o moţiune în care a solicitat primarului să ceară guvernului irlandez să repatrieze rămăşiţele pământeşti ale lui Joyce din Elveţia.Scopul este "să acordăm recunoaştere oficială cuiva faţă de care nu am fost foarte recunoscători în trecut", a declarat pentru AFP consilierul Dermot Lacey, care a prezentat solicitarea în numele "enormei posterităţi" a scriitorului.Guvernul irlandez, care în epoca scriitorului era sub influenţa Bisericii Catolice, a refuzat repatrierea corpului lui James Joyce după moartea sa, în ianuarie 1941, din cauza criticilor violente pe care acesta le-a adus bisericii.Lacey a explicat că încearcă să contacteze rudele apropiate ale scriitorului şi că va respecta dorinţele acestora.James Joyce a murit la vârsta de 58 de ani şi este înmormântat alături de soţia sa, Nora Barnacle, şi de alţi membri ai familiei sale, la Cimitirul Fluntern din Zurich.Solicitarea prevede ca rămăşiţele sale pământeşti să fie returnate în Irlanda "la timp pentru împlinirea, în februarie 2022, a 100 de ani de la publicarea romanului 'Ulise'".Autorul a avut o relaţie dificilă cu ţara sa de origine, despre care susţinea că se află sub jugul Bisericii Catolice, şi şi-a petrecut o mare parte a vieţii în Europa continentală.Cu toate acestea, cele mai cunoscute opere ale sale - "Ulise", "Finnegans Wake" şi "Dubliners" - evocă capitala irlandeză.Capodopera sa, "Ulise", publicată la Paris în 1922, a fost interzisă în Irlanda din cauza scenelor sale explicite, ceea ce a agravat aversiunea lui Joyce faţă de ţara sa de origine.Joyce nu s-a întors în Irlanda în ultimii 29 de ani de viaţă, însă rămâne un scriitor-cult la Dublin, unde fanii săi recreează şi citesc scene din "Ulise" în tot oraşul, în fiecare an pe 16 iunie, ziua în care se petrece acţiunea romanului.Rămăşitele pământeşti ale poetului William Butler Yeats, o altă figură emblematică a literaturii irlandeze, au fost repatriate în Irlanda în 1948, după moartea sa în Franţa, cu nouă ani mai devreme.