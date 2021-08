Campioana olimpică Simona Radiș, mesaj de față cu Klaus Iohannis: 'Sportul românesc are rolul într-o națiune modernă'

Klaus Iohannis ia decorat pe sportivii români, medaliați la Jocurile Olimpice, iar canatoarea Simona Radiș, care a luat aurul, a transmis un mesaj din partea sportivilor.

"Reprezintă valoarea muncii noastre. Am emoții, mă scuzați. Am reușit pentru că am fost o echipă. Am fost motivați de cei de dinaintea noastră, am avut încredere și am muncit împreună. Dorim să le mulțumim antrenorilor, federațiilor și COSR. Nu în ultumul rând dorim să le mulțumim familiilor și românilor care ne-au încurajat. Noi suntem gata să transmitem mesajul că sportul românesc are rolul într-o națiune modernă. Nu câștigăm fiecare cursă, dar dăm totul.

Vom continua să ne pregătim", a spus Simona Radiș, în numele medaliaților de la Olimpiadă.