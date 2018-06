Campionatul Mondial a început: Robbie Williams a cântat la ceremonia de deschidere, acum se joacă primul meci Rusia - Arabia Saudită / VIDEO

Cupa Mondială de fotbal a început, joi, la ora 18.00, când arbitrul Nestor Pitana a dat startul meciului Rusia-Arabia Saudită, din grupa A, de pe terenul Lujniki din Moscova. La ceremonia de deschidere a cântat britanicul Robbie Williams, dar şi soprana rusă Aida Garifullina. Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino, au avut discursuri scurte înainte de meci.

"Let Me Entertain You" a cântat Robbie Williams, care a apărut pe teren alături de fostul fotbalist brazilian Ronaldo şi mascota Zabivaka, scrie news.ro.

După o scurtă intervenţie a Aidei Gaifulina, soprana de origine tătară, a venit din nou rândul lui Robbie Williams, care a cântat melodia "Feel", iar apoi împreună cu Aida Gaifulina a intrepretat cântecul "Angels".

Pe parcursul spectacolului au defilat tineri reprezentând cele 32 de ţări prezente la competiţie din Rusia.

Între copiii care au însoţit jucătorii celor două echipe la intrarea pe teren s-au aflat şi doi români, Saşa, de 8 ani, şi Denis, de 10 ani.

Cupa Mondială se va încheia la 15 iulie, meciurile fiind transmise de TVR.