Candidaţi comuni ai Alianţei USR-PLUS şi PNL pentru funcţiile de primar al Zalăului şi de preşedinte al Consiliului Judeţean

Preşedintele PLUS Sălaj, Florin Iordache, este candidatul Alianţei USR-PLUS pentru postul de primar al Zalăului, el fiind susţinut şi de PNL, pentru ca Alianţa, la rândul ei, să-l susţină pe Dinu Iancu Sălăjanu, candidatul PNL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj.

Potrivit precizărilor făcute într-o conferinţă de presă, miercuri, la Zalău, de către preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, organizaţiile judeţene din Sălaj ale USR şi PLUS vor avea un candidat comun pentru primăria Zalău dar şi liste de candidaţi comuni la alegerile locale din luna septembrie."Astăzi, din partea Alianţei USR-PLUS Sălaj, vă putem anunţa faptul că avem un candidat comun la primăria municipiului Zalău. Vreau în primul rând să mulţumesc şi să felicit cele două filiale ale USR Sălaj şi PLUS Sălaj că au reuşit să se pună de acord pe o listă de candidaţi comuni. Astăzi, vorbim de candidatul la primăria municipiului Zalău, dar avem candidaţi peste tot în judeţ, la primării. Vreau să mulţumesc pentru că au reuşit să lase deoparte interesele de partid şi să propună candidaţi comuni, cu şanse mari de câştig în Zalău şi în alte locuri, în judeţ. (...) Astăzi venim cu un candidat comun, Florin Iordache, care vine din mediul antreprenorial, om care are experienţa administrării de resurse, a gestiunii echipelor, vine cu suflul acesta nou de care Primăria municipiului Zalău are nevoie", a declarat Dacian Cioloş.Acesta şi-a exprimat speranţa că Alianţa va câştiga alegerile locale în Sălaj, în condiţiile în care USR, alături de PLUS, a obţinut în judeţ şi în Zalău rezultate foarte bune la ultimele alegeri europarlamentare."Vrem să câştigăm acum această candidatură, vrem să câştigăm alegerile în Zalău şi în judeţul Sălaj şi pentru asta suntem gata la un parteneriat cu alte forţe politice, în primul rând cu PNL, pentru că nu prea există alte alternative, pentru o susţinere comună a candidatului nostru la primăria Zalău şi a candidatului PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean", a adăugat preşedintele PLUS.Candidatul USR-PLUS la primăria Zalău, Florin Iordache, a precizat la rândul său că îşi doreşte o schimbare majoră în municipiu."Am ajuns împreună cu colegii din USR la un acord complet pentru judeţul Sălaj, referitor la Alianţa USR-PLUS. Astfel, Alianţa va prezenta liste comune de consilieri în 57 de comune şi oraşe, precum şi la Consiliul Judeţean şi va avea candidaţi de primari în 31 de localităţi. Aşa cum a menţionat şi Dacian, împreună vom susţine candidatul pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, pe domnul Dinu Iancu Sălăjanu, din partea PNL. (...) Listele prezentate de noi vor fi pline de tineri şi de oameni care îşi doresc să facă ceva cu adevărat bine pentru societate", a subliniat Florin Iordache.