Candidatul german la șefia Parchetului European, răspuns la o întrebare a Monicăi Macovei: Am parte de presiune politică, dar nu ca în altă parte

Europarlamentarul Monica Macovei i-a adresat, marti, o intrebare candidatului german la sefia Parchetului European, referitoare la existenta presiunilor politice asupra lui. Procurorul a raspuns că sunt presiuni, critici, insa nu la fel de intense ca in alte state.

"Am vazut ca in CV- ul dvs ca ati ocupat, in ultimii 8 ani, functii de conducere. Puteti sa oeriti detalii despre experienta dvs manageriala, cati oameni ati avut in subordine, ce buget ati gestionat. Va rog sa ne dati exemple de cazuri de frauda cu fonduri europene care sunt finalizate, pe care le-ati instrumentat, vizând demnitari de rang inalt. De asemenea, va rog sa ne spuneti daca au fost presiuni politice", a spus Monica Macovei.

"Presiunea politica , slava Domnului, am parte de ea, dar nu ca in alte parti si sunt extrem de recunoscator pentru asta, ca mi-a usurat munca. Am putut sa imi desfasor activitatea fara presiuni exacerbate. Eu conduc un parchet care la ora actuala are 127 angajati, ce buget avem nu pot sa va spun, ca politica bugetara se face in alta parte", a fost raspunsul lui Andres Ritter.

"Cum ati proceda ca procuror sef EPO, ca vorbim de 22 de state, in care se practica presiunile politice?", a mai intrebat Macovei.

"Esenta muncii parchetului trebuie sa fie dictata de independenta si eficienta, sa respectam principiul legalitatii cu strictete. Pentru a garanta asa ceva trebhie sa conducem prin puterea exemplului. Independenta in sine nu insemna ca nu exista influente politice, fiecare parchet poate avea o insemnatate politice cu efecte politice, dar activitatea parchetului in sine tre sa rezulte din faptul ca esti constient de realitate, pentru a ii tine piept", a raspuns procurorul.

Magistratul a fost intrebat, de un alt europarlamentar, despre o ancheta de amploare, acesta precizat ca este vorba despre un dosar aflat in curs de judecare, cu achitari in prima instanta, dar in care sunt vizati politicieni, prejudiciul fiind estimat la peste 30 milioane euro.