Cântărețul Bogdan Mocanu, tăiat într-un club: Dintr-o dată am văzut patru macete ridicate deasupra mea

Cântărețul Bogdan Mocanu a trecut prin clipe de coșmar. A fost tăiat cu maceta într-un club în care mersese alături de prietenii săi pentru a se distra. Atacul sălbatic a suvernit din senin, în timp ce cântărețul își saluta câțiva vechi prieteni care stăteau la o masă în club.

”Sunt ok, acum sunt ok. Sunt puțin șocat în legătură cu ce s-a întâmplat în seara asta. Pe scurt, sunt obișnuit să salut lume de la cel mai mic la cel mai mare om pe care îl știu și îl întâlnesc în public. Am salutat și eu prieteni, prietene pe care i-am întâlnit în club, iar una dintre prietene s-a întâmplat să fie cu iubitul ei, sau mă rog, niște băieți. Unul dintre ei a încercat o glumă proastă cu mine, eu am cerut explicații, dintr-o dată am văzut patru macete ridicate deasupra mea. M-au lovit, nu mi-am dat seama pe moment, am vrut să ripostez, am vrut să-l iau pe ăsta primul care a scos maceta spre mine, dar i-am văzut pe ceilalți trei. Ulterior, i-au ținut bodyguarzi”, a spus Bogdan Mocanu pentru Antena Stars.