Care este stadiul proiectului Neptun Deep? Șeful OMV Petrom dă asigurări: 'Vom continua să lucrăm la viteză maximă' - INTERVIU

Proiectul Neptun Deep progresează conform planului şi vom continua să lucrăm la viteza maximă, astfel încât să demarăm producţia în siguranţă la începutul anului 2027, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

Ea a subliniat că proiectul se află în faza atribuirii de contracte şi de obţinere a avizelor necesare şi de el se ocupă o echipă internaţională cu experienţă în proiecte de mare adâncime.

De asemenea, potrivit oficialului companiei, OMV Petrom lucrează la dezvoltarea unui portofoliu mai verde şi mai diversificat prin investiţii în regenerabile, biocombustibili, mobilitate alternativă şi va investi aproximativ 3,7 miliarde de euro pentru proiecte cu emisii scăzute şi zero de carbon. În urma acestor investiţii, până în 2030, compania ar urma să aibă o capacitate instalată de fotovoltaice de peste 1 GW, o proporţie semnificativă de biocombustibili şi o reţea de peste 500 de puncte de încărcare cu carburanţi alternativi.Christina Verchere a vorbit în interviu şi despre rafinăria Arpechim, menţionând că, în urma deciziei de închidere din 2011, intenţia este aceea de a repune terenul în circuit economic, dat fiind potenţialul ridicat al acestuia de a fi transformat în parc industrial.Pe de altă parte, referitor la ultimele rezultate financiare, ea a subliniat că acestea au fost înregistrate într-un mediu diferit faţă de 2022, profitul net scăzând cu circa 70% în primele nouă luni din 2023, însă investiţiile s-au majorat cu 50%.Verchere a mai vorbit în interviu şi despre delistarea companiei de la Bursa din Londra, dar şi despre aprovizionarea cu gaze şi carburanţi în actualul context geopolitic.AGERPRES: OMV Petrom a fost declarată cea mai profitabilă companie din sud-estul Europei, în 2022. Cum apreciaţi rezultatele din primele nouă luni ale acestui an, respectiv din trimestrul 3?Christina Verchere: Rezultatele la 9 luni au fost înregistrate într-un mediu foarte diferit faţă de contextul de piaţă fără precedent din 2022. Pe de-o parte, preţurile internaţionale pentru ţiţei, gaze şi electricitate au fost semnificativ mai mici, iar cererea pentru gaze şi electricitate a continuat să se deterioreze. De asemenea, au fost introduse o serie de măsuri fiscale şi de reglementare, care se reflectă în rezultatele companiilor. În plus, am avut planificate revizii, atât la rafinăria Petrobrazi, cât şi la centrala electrică Brazi, deci am avut volume mai mici de carburanţi şi electricitate produse intern. Toate aceste elemente se reflectă în rezultatele noastre. Rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a scăzut cu circa 40%, la 6,2 miliarde lei, iar profitul net a scăzut cu circa 70%, la 2,5 miliarde lei. Pe scurt, am avut o performanţă operaţională bună, care a contrabalansat scăderea semnificativă de preţuri şi noile taxe plătite la bugetul de stat.Merită subliniat faptul că trimestrul al treilea a fost şi cel mai bun din anul acesta, cu un rezultat din exploatare excluzând elementele speciale de 2,5 miliarde, mai mic cu 40% faţă de nivelul record din trimestrul trei al anului trecut. În aceeaşi perioadă, investiţiile noastre au crescut cu aproape 50%, la 3,4 miliarde lei, iar contribuţiile la bugetul de stat s-au ridicat la 12,4 miliarde.AGERPRES: Cum sunt rezultatele obţinute la 31 septembrie 2023 comparativ cu estimările şi care au fost influenţele?Christina Verchere: Influenţele au fost atât din zona de piaţă - preţuri, cerere, cât şi din zona de reglementare şi fiscalitate. Este foarte importantă însă performanţa noastră operaţională, iar aceasta a fost una foarte bună, mai ales în trimestrul al treilea. Am avut revizii planificate în prima parte a anului, care sunt absolut necesare pentru a opera în siguranţă, iar după încheierea acestora şi repornirea rafinăriei şi a centralei acestea au funcţionat la rate mari de utilizare: 95% pentru rafinărie şi 86% pentru centrală în trimestrul trei.Şi pe segmentul de explorare şi producţie am avut rezultate foarte bune: în trimestrul trei producţia a scăzut cu doar 3%, în principal din cauza declinului natural, parţial compensat de contribuţia reparaţiilor capitale la sonde şi a sondelor noi. De asemenea, am progresat cu implementarea strategiei noastre pentru 2030, care este foarte importantă, pentru că aceste proiecte susţin tranziţia energetică a României. S-au făcut paşi importanţi pentru proiectul Neptun Deep, unde am intrat în faza de dezvoltare şi am progresat atât cu portofoliul de proiecte pentru parcurifotovoltaice, cât şi cu dezvoltarea reţelei pentru electro-mobilitate, iar ieri am anunţat încheierea cu succes, înainte de termenul estimat iniţial, a programului pentru modernizarea staţiilor Petrom şi amenajarea de magazine MyAuchan.AGERPRES: Directorul general al Transgaz spunea că pe termen mediu consumul de gaze se va dubla în România. În acest context, ne puteţi spune în ce stadiu se mai află proiectul Neptun Deep şi ce intenţionaţi să faceţi cu gazele pe care le veţi extrage din acel perimetru?Christina Verchere: Proiectul Neptun Deep progresează conform planului şi acest lucru este foarte important, atât pentru noi, pentru partenerul nostru, Romgaz, cât şi pentru România,din perspectiva accesului la gaze naturale, dar şi din perspectiva economică. După ce planul de dezvoltare a fost avizat de ANRM (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - n. r.) au fost semnate contractele pentru principalele instalaţii offshore. Suntem încă în faza atribuirii de contracte şi de obţinere a avizelor necesare. Este un proiect complex, avem o echipă internaţională cu experienţă în proiecte de mare adâncime, îl avem alături pe partenerul nostru Romgaz şi avem resursele financiare pentru a-l susţine. Şi avem şi foarte mult entuziasm.În ceea ce priveşte vânzarea gazelor, deşi OMV Petrom şi Romgaz sunt parteneri în proiectul ND, cele două companii iau decizii independente cu privire la vânzarea gazelor. În ceea ce ne priveşte, credem că România este o piaţă atractivă datorită proximităţii sale. Având în vedere că piaţa de gaze funcţionează la scară europeană, explorăm activ toate opţiunile disponibile.AGERPRES: În contextul războiului, aveţi în vedere vreo schimbare de planuri în privinţa Neptun Deep? Intenţionaţi să încheiaţi un contract de asigurare împotriva riscului?Christina Verchere: Neptun Deep se află în centrul strategiei noastre pentru 2030, pentru că noi credem că gazele naturale sunt esenţiale pentru tranziţia energetică, pentru că susţineobiectivul nostru de reducere a emisiilor de carbon, pentru că reprezintă o oportunitate economică. Deci, are un rol fundamental pentru ca noi să ne atingem obiectivele strategice, pe care ni le-am asumat faţă de stakeholder-ii noştri. Am făcut tot posibilul pentru a ajunge cât mai curând la momentul deciziei finale de investiţie şi vom continua să lucrăm la viteză maximă, astfel încât să începem producţia în siguranţă la începutul anului 2027.În calitate de operator responsabil, OMV Petrom îşi asigură toate activităţile, aplicând un cadru prudent de gestionare a riscurilor. Compania va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că operaţiunile sunt executate în condiţii de siguranţă şi în deplină conformitate cu autorizaţiile şi legislaţia română. Mai mult, subliniem că OMV Petrom are în prezent operaţiuni în Marea Neagră. Astfel de operaţiuni nu au avut nicio întrerupere din cauza conflictului Rusia - Ucraina. OMV Petrom este în strânsă legătură cu autorităţile române relevante pentru activităţilesale.AGERPRES: În ce stadiu se afla procesul de la Curtea de arbitraj de la Paris în legătură cu Legea offshore. Aveţi vreo estimare legată de parcursul acestui proces?Christina Verchere: As vrea sa subliniez faptul ca acest arbitraj nu influenţează implementarea proiectului Neptun Deep, care avansează conform planului. Este vorba de o serie de clarificări pe Legea offshore pe care le-am solicitat încă de la publicarea acesteia, în urmă cu peste un an. Acestea nu s-au făcut, iar compania a aplicat mecanismul de soluţionare, aşa cum este prevăzut în acordul de concesiune petrolieră. Nu aş putea sa dau estimări legate de evoluţia arbitrajului, însă, aşa cum am mai spus, nu va influenţa ritmul proiectului.AGERPRES: Aţi decis delistarea companiei de la bursa din Londra. Care au fost argumentele ce au stat la baza acestei decizii?Christina Verchere: Aceste certificate globale de depozit, GDR-uri, au început să fie tranzacţionate la bursa din Londra în octombrie 2016. La acel moment, listarea la Bursa de Valori dinLondra a fost decisă pentru a avea acces la o bază mai mare de investitori şi, într-o anumită măsură, din cauza lichidităţii scăzute şi a limitărilor privind accesibilitatea pe Bursa de Valori Bucureşti. După şase ani, situaţia s-a schimbat, se înregistrează o creştere a interesului investitorilor pentru Bursa de Valori Bucureşti şi, în acelaşi timp, un nivel scăzut de interes al investitorilor pentru GDR. Astfel, am considerat că administrarea în continuare a listării la Londra nu mai era justificată. Bursa de Valori Bucureşti a evoluat foarte mult de-a lungul anilor, OMV Petrom esteinclusă în indicii Pieţe Emergente FTSE Russel, iar lichiditatea a crescut semnificativ, astfel tranzacţionarea acţiunilor doar pe Bursa de Valori Bucureşti a devenit mai atractivă pentru noi.AGERPRES: Care mai este situaţia cu Arpechim? Aveţi în vedere proiecte în Romania pe partea de petrochimie?Christina Verchere: OMV Petrom a luat decizia de închidere a rafinăriei Arpechim în 2011, având în vedere supracapacitatea de rafinare de pe piaţa europeană, precum şi constrângerileşi provocările specifice unei rafinării fără ieşire la mare şi care funcţiona pe baza ţiţeiului de import. Ne dorim să repunem terenul aferent fostei rafinării în circuit economic, având în vedere potenţialul ridicat al acestuia de a fi transformat în parc industrial, şi facem paşi în această direcţie.În ceea ce priveşte petrochimia, nu avem planuri la acest moment; ne concentrăm pe electromobilitate şi biocombustibili pentru a pune la dispoziţia clienţilor noştri un portofoliu de produse cu conţinut redus şi zero de carbon. Vom continua să investim în rafinăria noastră Petrobrazi, care este unul dintre principalii furnizori pentru piaţa din România. Investiţiile vizează optimizarea proceselor curente şi transformarea şi pregătirea rafinăriei pentru biocombustibili avansaţi şi proiecte de hidrogen. Ca parte a programului de optimizare, ne propunem să reorientăm producţia către produse cu valoare mai mare, inclusiv o creştere a capacităţii de aromatice.AGERPRES: Ce proiecte are în vedere OMV Petrom pe partea de regenerabile? Vizaţi şi zona offshore?Christina Verchere: Lucrăm la dezvoltarea unui portofoliu mai verde şi mai diversificat prin investiţii în regenerabile, biocombustibili, mobilitate alternativă şi noi tehnologii. Căutăm în mod activ oportunităţi pentru energie regenerabilă, focusul este în zona de solar, luăm în considerare şi eolianul, ne concentrăm pe oportunităţile de pe uscat. Vom investi aproximativ 3,7 miliarde de euro pentru proiecte cu emisii scăzute şi zero de carbon. În urma acestor investiţii, estimăm că până în 2030 vom avea o capacitate instalată de fotovoltaice de peste 1 GW, o proporţie semnificativă de biocombustibili, inclusiv combustibil sustenabil pentru aviaţie şi biodiesel, o reţea de peste 500 de puncte de încărcare cu carburanţi alternativi.Când vine vorba de urmărirea oportunităţilor cu emisii scăzute şi zero, există două elemente care pot accelera acest proces: parteneriatele şi fondurile UE. Parteneriatul nostru cu CE Oltenia cu care vom construi parcuri fotovoltaice de aproximativ 450 MW este relevant în acest sens. În plus, am mai achiziţionat proiecte cu o putere cumulată de 710 MW - finalizarea tranzacţiei urmează să aibă loc în al doilea trimestru din 2024.În ceea ce priveşte mobilitatea electrică, avem deja aproape 180 de puncte de reîncărcare instalate în reţeaua noastră regională, până la sfârşitul anului ne propunem să avem 270.AGERPRES: Cum estimaţi ca va evolua preţul gazelor în acest an, mai ales în actualul context geopolitic?Christina Verchere: Din punct de vedere geopolitic, situaţia e volatilă şi aceste incertitudini se adaugă aspectelor mai tipice care ţin de vreme, de disponibilitatea surselor de gaze şi de evoluţia economiei globale care influenţează preţurile. În acelaşi timp, în România, ne bucurăm de o piaţă de gaze relativ solidă, cu dependenţă mai mică de importuri. România intră în iarna aceasta cu un nivel robust al producţiei interne şi cu depozitele subterane pline.AGERPRES: Oficiali din cadrul Uniunii Europene au avut vineri o reuniune de urgenţă pentru a discuta despre diversificarea stocurilor petroliere şi crearea unei rezerve de motorină şi păcură. Din punctul dumneavoastră de vedere, vor exista probleme în România legate de aprovizionarea cu carburanţi? OMV Petrom dispune de stocurile necesare aprovizionării şi care sunt sursele?Christina Verchere: Urmărim îndeaproape tot ce ţine de evoluţia cerere - ofertă la produse energetice, indiferent că vorbim de produse petroliere, gaze naturale sau electricitate şi colaborăm îndeaproape cu autorităţile relevante. Cea mai mare parte din produsele pe care noi le punem în piaţă sunt obţinute aici, în România, deci avem o siguranţă mai mare a furnizării faţă de importuri. Şi avem un istoric puternic în ceea ce priveşte furnizarea fără întreruperi, inclusiv în contexte complexe.