Carmen Tănase, despre pandemie: E un miracol că lumea n-a înțeles de doi ani de zile în ce minciună trăim

Actrița Carmen Tănase a vorbit marți, la Antena 3, despre restricțiile impuse în pandemie.

„In iunie 2020 intr-o emisiune spuneam niste lucruri. Eu stiu in ce minciuna traim. E un miracol ca lumea n-a inteles de doi ani de zile. E tarziu acum, raul a fost facut. Am vazut atatea specimene bucuroase ca pot manaca la restaurant cand altii se uita la ei pe geam, dar in general oamenii au acceptat asta. Nu, libertatea e o stare de spirit, nu ti-o da nimeni prin nicuun certificat. O ai sau nu o ai. Eu asa consider. Cel putin asa ma manifest eu”, a declarat Carmen Tănase.