Cât câștigă europarlamentarii? Salarii, rambursări, pensii speciale

Scandalul de corupție care a cuprins instituțiile europene a readus în prim-plan chestiunea salariilor europarlamentarilor.

Salariile și indemnizațiile sunt publice și pot fi consultate pe site-ul oficial al Parlamentului European. Salariul este același pentru europarlamentarii din toate țările, puțin sub 9.400 de euro brut. Net, sunt în jur de 7.300 de euro. În plus, fiecare țară impune un impozit suplimentar, motiv pentru care salariile eurodeputaților diferă în funcție de țara de origine, notează Euronews.

Dar salariile cresc şi graţie diferitelor indemnizații: pe lângă rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru a participa la lucrările de la Bruxelles sau Strasbourg, deputații beneficiază de o rambursare pentru activitățile din afara țării lor care poate ajunge până la un maximum de aproximativ 4.700 de euro pe an. Indemnizația zilnică pentru costurile de cazare inerente fiecărei zi de prezență la Bruxelles sau Strasbourg pentru activități oficiale este de 338 de euro, în timp ce indemnizația pentru cheltuielile de birou - chirie, calculatoare, telefoane și alte rechizite - este de aproape 4.800 de euro.

La sfârșitul mandatului, deputații primesc o indemnizație tranzitorie echivalentă cu o lună de salariu pentru fiecare an în care au fost în funcție, pe o perioadă de maximum doi ani. Deputații europeni se pot pensiona la vârsta de 63 de ani: pensia, acoperită din bugetul european, fiind egală cu 3,5% din salariu pentru fiecare an întreg de mandat. Nu în ultimul rând, deputații au la dispoziție puțin sub 27.000 de euro pe lună pentru angajarea asistenților personali. O sumă care, trebuie precizat, nu se plătește direct deputaților.