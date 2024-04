Cătălin Cîrstoiu, prima ieșire după ce a fost dat dispărut două zile și după ce Ciolacu i-a cerut să dea explicații: Realicatea e că sunt candidatul alianței

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a iețit în spațiul public după două zile de absență și după ce Marcel Ciolacu i-a cerut să iasă și să vină cu explicații după acuzațiile aduse în spațiul public la adresa medicului.

"Nu am fost dispărut. A fost activitate, am filmat niște clipuri. Am lansat termoficarea, proiectul pe tansporturi. Mie mi-ar plăcea să vorbim mult mai mult despre Capitală.

Cîrstoiu: Nu a fost discuția să mă retrag

Eu am intrat în această cursă, sunt susținut de PSD și PNL, e o alianță care dă orașului stabilitate. Eu sunt candidatul alianței PSD_PNL. E ciudat să discutăm pe surse. Realicatea e că sunt candidatul alianței. Nu îmi pun problema să mă retrag.

Nu a fost discuția să mă retrag. Eu am plecat de la Guvern cu decizia că rămân în continuare candidatul coaliției.

Am fost candidatul momentan, comasat. Nu înțeleg de ce e această îndârjire a a tacurilor la adresa mea. Niște lupi în haine de oaie încearcă să transforme oaia în lup.

Nu sunt în stare de incompatibilitate", a spus Cătălin Cîrstoiu.