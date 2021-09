Cătălin Drulă anunţă că a fost lansată licitaţia pentru modernizarea DN71 Târgovişte-Sinaia

Licitaţia pentru modernizarea DN 71 Târgovişte-Sinaia, investiţie evaluată la peste 1 miliard de lei, a fost lansată, a anunţat ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, potrivit news.ro.

”Ce s-a mai întâmplat zilele acestea la Transporturi: am lansat licitaţia pentru modernizarea DN71 Târgovişte - Sinaia. Acest sector al drumului naţional are o lungime de 58,8 km, iar proiectul presupune construirea a 14 poduri noi şi reabilitarea altor 8. În plus, modernizarea include 2 noi pasaje şi 2 parcări de scurtă durată. Investiţia este evaluată la peste un miliard de lei, iar banii vor veni din fonduri europene”, scrie Drulă pe Facebook.

Ca termene, sunt prevăzute maximum 12 luni pentru proiectare şi cel mult 24 de luni pentru execuţie.

Ofertele se pot depune până pe 4 noiembrie.

”Între Bucureşti şi Târgovişte, alternativa la DN71 va fi noul drum de mare viteză. În zilele următoare, CNAIR va desemna câştigătorul licitaţiei pentru proiectarea viitoarei autostrăzi/viitorului drum expres”, afirmă oficialul.