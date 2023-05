Cătălin Drulă continuă 'războiul' cu Emil Boc: Când eram ministru, spunea 'Excelenţă, este extraordinar cum aţi gândit finanţarea europeană'

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, este de părere că primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, îl critică din cauză că nu poate implementa marile proiecte pe care le-a susţinut ca ministrul pentru Cluj Napoca. „Domnul Boc se dovedeşte a fi un primar de proiecte mici, pentru că nu e totuna să faci stâlpişori pe trotuar, câteva marcaje şi o străduţă, cum e să gestionezi proiecte de miliarde”, afirmă liderul USR.

„Domnul Boc, trebuie să recunosc, pentru mine... am fost şocat, după ce nu am mai fost ministru, e o mare dezamăgire. S-a apucat acum vreun an să mă atace încontinuu, dar aproape obsesiv la fiecare şedinţă de Consiliu Local, fără ca eu să fi făcut ceva sau să-i fi menţionat vreodată numele, a început să mă atace pe mine” a afirmat Cătălin Drulă la Prima TV, în emisiunea Insider Politic.

Acesta spune că „şocul” său vine din faptul că niciodată, în perioada în care a deţinut portofoliul Transporturilor, nu a avut conflicte cu primarul municipiului Cluj Napoca.

„De câte ori aveam discuţii cu dumnealui îmi spunea că este extraordinar de bine cum am gândit finanţarea europeană pentru Cluj. De altfel, Clujul are cele mai multe fonduri europene pentru decada asta, dintre toate oraşele din România. (...) Spunea: «Excelenţă, este extraordinar cum aţi gândit finanţarea europeană». După care, probabil este frustrat pentru că este incapabil să implementeze aceste proiecte – mă refer la centura metropolitană a Clujului, care este în Programul Operaţional Transport, fondurile europene obişnuite, şi metroul, care e în PNRR – şi a inventat o gogoriţă că am scos eu centura din PNRR. Păi am pus centura în Programul Operaţional Transport pentru că acel program are termen în 2030, deci se pot trage bani astăzi din el, dar are un termen mai îndepărtat, în timp ce PNRR-ul e doar până în 2026 şi cumva am anticipat incapacitatea domnului Boc de a face această centură până în 2026, adică am dat o şansă Clujului să nu piardă banii. Tocmai a fost licitaţia pentru centura metropolitană Cluj anulată pentru că nu s-a depus nicio ofertă. Or asta denotă ce prost se ocupă de aceste proiecte şi, din păcate, domnul Boc se dovedeşte a fi un primar de proiecte mici, pentru că nu e totuna să faci stâlpişori pe trotuar, câteva marcaje şi o străduţă, cum e să gestionezi proiecte de miliarde”, mai afirmă liderul USR.

Acesta este de părere că primarul Emil Boc are „o mare problemă” în a gestiona mari proiecte pentru Cluj Napoca şi că,„ din cauza frustrării, probabil, pe care o are a început să atace şi să arunce cu noroi în USR”. Drulă mai spune că „dintr-un soi de respect” a evitat să răspundă criticilor primarului Clujului, dar că „la un moment dat minciuna devine prea de tot”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca şi consilierii USR sunt implicaţi într-o dispută

”Eu am impresia, aşa, când vă aud, că USR e un partid aşa, ghiocel, care a apărut aşa, după primăvară, curat ca lacrima, care nici usturoi nu a mâncat, nici la guvernare nu a fost....e luna de pe cer, Raiul pe pământ. O demagogie cum rar mi-a fost auzită în 20 de ani de politică românească. Mai fraţilor, tot are o limită în demagogie. Ce puteţi să reproşaţi la acest proiect?!”, a afirmat, vizibil nervos, primarul din Cluj-Napoca.

Emil Boc susţine că proiectul a fost pregătit ca la carte şi a continuar seria atacurilor la adresa USR: ”Partidul ăsta ghiocel, care se dă Sfântă Fecioară, să nu uite că a fost la guvernare şi numai rău a făcut Clujului în materie de infrastructură (...) Aţi scos centura metropolitană din PNRR, de unde era pusă de Guvernul liberal. Un pic de ruşine nu aveţi?!”.

Primarul din Cluj le-a transmis consilierilor USR şi tuturor foştilor secretari de stat, pe care afirmă că nu i-a văzut să se lege de zidurile Parlamentului sau Palatului Victoria când a fost scoasă din PNRR centura metropolitană, că nu ar trebui să se compromită: ”Atunci aţi tăcut, ghiocel. Acum scoateţi capul! (...) Sunteţi tineri, nu vă compromiteţi prin demagogie”.

”Nu accept lecţii de demagogie de la unii care n-au făcut nimic în ţara asta, numai au distrus. Până la urmă, despre asta este vorba, ce laşi în spatele tău, ce ai construit. Arătaţi-mi un şurub pe care USR l-a construit la Cluj”, a mai declarat primarul Clujului.