Caz fără sfârșit - Partida de handbal Dunărea Călăraşi - Potaissa Turda intră în sfera 'autodenunţurilor'

Cazul Călăraşi este fără sfârşit în handbalul românesc. Dunărea a prezentat dovezi, prin care susţine că Federaţia Română de Handbal i-a luat pe nedrept punctele câştigate pe teren cu Potaissa Turda, scrie Mediafax.

Ardelenii au replicat prin faptul că formaţia din Călăraşi ar fi evoluat în ilegalitate şi până la data de 19 noiembrie, nu numai în meciul direct din 22 noiembrie 2018. Rică Pârâianu, team-managerul echipei, a venit cu noi lămuriri în acest caz. A cerut oficialilor turdeni să nu mai creeze o impresie falsă şi a cerut instituţiilor statului să facă verificări la ambele cluburi.

”Nu ne-am împăcat cu ideea că ne-au fost luate punctele. Nu ne mai putem baza pe ele în play-off, dar vom merge în continuare pe căile de atac extrasportive pe care le avem în continuare”, a fost prima reacţie a fostului internaţionjal, care apoi i-a dat replica lui Flaviu Sâsâeac, preşedintele Potaissei Turda: ”Îi transmit să citească mai atent acele adrese de la instituţiile statului, se spune foarte clar acolo că viza D/AS le dădea dreptul sportivilor să-şi desfăşoare activitatea în România, în baza contractului.

Viza au obţinut-o cu foarte mult timp înainte. Nu este un autodenunţ, aşa cum s-a exprimat, ci am cerut federaţiei să vadă dacă noi am fost singurul club care nu am depus permisele la federaţie sau sunt şi alte cluburi în România care au făcut acelaşi lucru. Federaţia este obligată să ne dea acest răspuns, să vadă toată lumea care este adevărul”.

Rică Pârâianu a continuat: ”Dacă tot am ajuns la autodenunţuri, după cum spune Flaviu Sâsâeac, rog ANAF-ul, toate instituţiile abilitate, să înceapă să verifice cluburile AHC Dunărea Călăraşi şi AHC Potaissa Turda, să vedem cine este mai în regulă. Să înceapă cu de unde vin banii, cum s-au plătit taxele, conturile jucătorilor, câţi bani intră, câţi bani ies. Dacă tot vrea să facem ceva, să facem până la capăt, instituţiile abilitate să verifice cele două cluburi. Să nu mai creeze impresia falsa impresie că noi suntem cei care am evoluat cu sportivi fără drept de joc. Documentele arată că NU şi legile din România, la fel”.

Sportiv, cazul a fost închis de Federaţie, astfel că Turda încheie sezonul regulat cel mai probabil pe locul 4, iar Dunărea Călăraşi pe locul 5.