Ce condiţii trebie să îndeplinească lucrătorii sezonieri agricoli pentru a intra în Franţa

Autoritățile franceze au extins categoriile de cetățeni care pot intra în Franța în aceasta perioadă. Astfel, lucrătorii agricoli sezonieri și lucrătorii detașați au acces în ţară, cu anumite condiţi.

Autoritățile franceze au extins categoriile de cetățeni care pot intra în Franța în aceasta perioadă. Astfel, lucrătorii agricoli sezonieri și lucrătorii detașați au acces în Franța în următoarele condiții :

- Să fie cetățeni ai unui stat membru UE sau din Andorra, Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Elveția, San Marino și Vatican ori cetățeni din țări terțe cu reședința principală într-unul dintre aceste state.

- Lucrătorii agricoli sezonieri trebuie să prezinte un contract de muncă încheiat cu o întreprindere sau o exploatație agricolă cu sediul în Franța sau o declarație prealabilă angajării, o confirmare de primire care conține numărul de ordine al Titlului Ocupare Simplificat Agricol (TESA simplificat) ori al Titlului Ocupare Serviciu Agricol (TESA+). De asemenea, trebuie să prezinte formularele Attestation employeur de saisonnier agricole (disponibil în franceză, completat de angajator) și documentul justificativ internațional (care include declarația pe proprie răspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19, disponibil în Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine depuis: l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican et déclaration sur l'honneur / International travel certificate to mainland France and Sworn Statement of Absence of Covid-19 symptoms)

Formularele tip sunt disponibile pe site-ul Ministerului francez de Interne.

Pentru lucrătorii detașați - înainte de sosirea în Franța, angajatorul trebuie să transmită pe adresa de e-mail detaches@interieur.gouv.fr confirmarea primirii declarației prealabile a detașării și toate documentele care atestă caracterul urgent al misiunii.

La intrarea în Franța, lucrătorii detașați trebuie să prezinte documentul justificativ internațional (care include declarația pe proprie răspundere cu privire la absența simptomelor Covid-19), disponibil în franceză/engleză - Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine depuis: l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican et déclaration sur l'honneur / International travel certificate to mainland France and Sworn Statement of Absence of Covid-19 symptoms) și confirmarea primirii declarației prealabile a detașării.

Angajatorii trebuie să ia toate măsurile adecvate (transport, cazare, organizarea muncii, furnizarea de echipamente de protecție și măsurile de distanțare fizică) pentru protejarea lucrătorilor sezonieri și a celorlalți lucrători.

De asemenea, este permis accesul în Franța pentru cetățenii străini care fac dovada unui motiv familial deosebit - în cazul cuplurilor separate, pentru continuarea școlarizării, îngrijirea copiilor, vizitarea părinților aflați în îngrijire.

Noul tip de justificativ pentru accesul pe teritoriul francez este disponibil pe pagina web a Ministerului francez de Interne, în franceză și engleză (Attestation de déplacement dérogatoire vers la France métropolitaine depuis: l'Union Européenne et Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse, Royaume-Uni, Vatican)

Rămâne valabil și accesul pentru situațiile anunțate anterior : cetățeni străini care au rezidență sau tranzitează Franța spre țara de origine/reședință, lucrători transfrontalieri, transportatori de marfă, persoane care lucrează în domeniul Sănătății și a căror deplasare face parte din lupta împotriva epidemiei de Covid-19.

Măsura de carantină / izolare

Cu privire la măsurile sanitare în vigoare, informăm că orice persoană care sosește în Franța poate fi plasată în carantină / izolare pentru 14 zile** prin dispoziția autorităților locale, dacă acestea consideră că există un risc pentru sănătatea publică.**

Potrivit decretului nr. 2020-617 din 22 mai 2020, în completarea decretului nr. 2020-548 din 11 mai 2020 privind măsurile generale necesare pentru a face față epidemiei de Covid-19 în cadrul stării de urgență sanitară, prefectul poate dispune măsura de plasare în carantină / izolare pentru persoanele care vin dintr-o zonă unde virusul circulă activ sau pentru persoanele care vin în zona metropolitană și prezintă simptome de infecție cu Covid-19. Măsura de carantină sau izolare se efectuează, la alegerea persoanei în cauză, la domiciliu sau într-un centru conform normelor sanitare, ținând cont de situația individuală și familială a persoanei respective.

Lucrători agricoli sezonieri

Lucrătorii sezonieri care se află în Franța pentru o perioadă de peste 48 de ore sunt supuși, în Franța și pe răspunderea angajatorului, unei măsuri de carantină sau unei măsuri echivalente.

În locul de carantină, angajatorul se angajează că deplasările lucrătorilor sezonieri vor fi limitate la minimum, pe o durată de 14 zile, prin următoarele măsuri :

a. Prin cazarea la locul de muncă sau în imediata apropiere.

b. În cazul cazării în afara locului de muncă, prin limitarea deplasării lucrătorilor pe traseul domiciliu-loc de muncă.

Lucrători detașați

Lucrătorii detașați pe o perioadă de peste 48 de ore în Franța vor fi supuși unei măsuri de carantină sau oricărei alte măsuri echivalente în țara lor de origine.

Condițiile privind accesul lucrătorilor agricoli sezonieri și detașați în Franța sunt precizate în instrucțiunea 6171/SG a Premierului francez, din data de 20 mai.

Recomandăm lucrătorilor/angajatorilor să se informeze din timp, înaintea deplasării, cu privire la condițiile/măsurile care trebuie îndeplinite/respectate pentru ca accesul în Franța să fie permis, iar lucrătorii români să își desfășoare activitatea în siguranță.

Pentru informații suplimentare pe probleme de muncă ne puteți scrie pe adresele de e-mail paris.social@mae.ro sau paris.social1@mae.ro", se arată pe pagina Ambasadei României în Franţa.