Ce note a luat Rareș Bogdan, la examenul de Bacalaureat: am avut emoții foarte mari

Europarlamentarul Rareș Bogdan își amintea, în anul 2018, cum a trăit examenul de Bacalaureat și ce note a obținut. El arată că a luat patru note de 10 și o notă de 8.

"Imi amintesc de nopti nedormite, de emotii peste emotii, de stresul meu si al familiei mele, de zilele acelea calduroase de iunie 1994... Dadeam BAC-ul. Am invatat, am invatat, am invatat si am luat si cu ajutorul Bunului Dumnezeu, patru note de 10 si un 8 la cele cinci probe ale Bacalaureatului. AMINTIRI...", scria Rareș Bogdan, într-o postare pe Facebook, din anul 2018.